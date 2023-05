Athens City Festival: Τα highlights της πρώτης εβδομάδας του μεγάλου φεστιβάλ της πόλης

Μετά το επιτυχημένο αστικό πικ-νικ στην Ακαδημία Πλάτωνος, όπου χιλιάδες Αθηναίοι γιόρτασαν με τις οικογένειές τους την Πρωτομαγιά, ανοίγοντας τις φετινές εκδηλώσεις του 2ου Athens City Festival, η μεγάλη διοργάνωση του Δήμου Αθηναίων συνεχίζεται αυτήν την εβδομάδα με μια σειρά από συναρπαστικές εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν μουσική, χορό, τέχνη, βόλτες με ποδήλατο και εκπαιδευτικές εκδρομές.

Πιο συγκεκριμένα, αυτή την εβδομάδα στο Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων:

Sky vector, 5/5, Πλατεία Θησέως

Ενα event στην καρδιά της πόλης που θα συνδυάσει ζωντανές εμφανίσεις και DJ sets. Hip-hop, trap, afrobeats, R&B από τους Moose, Irene, Ofili, People Out East, Μυστήριος Τύπος, Mr. Kentro, Marina (from Stixoima), RSN και άλλους. Ενα block party με urban χαρακτήρα, σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Αθήνας.

Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5/5, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Ο Αθήνα 9.84, ο αγαπημένος ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης, μας καλεί να γιορτάσουμε την άνοιξη με ένα μοναδικό live. Με σκηνικό ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μουσεία του κόσμου, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, η συνθέτης με το δοξάρι και το βιολί, το κόκκινο χρώμα-σήμα κατατεθέν και την κινηματογραφικών αποχρώσεων μουσική, παρουσιάζει μουσικές από τα σπουδαία σάουντρακ της «Πολίτικης Κουζίνας», του «Νοτιά» και του «Babam ve Oğlum», μέχρι τη «Φωνή Αιγαίου» και τις «Μη Χαμένες Πατρίδες».

Gyzi Street Party,5/5, Πλατεία Γκύζη

Στην Πλατεία Γκύζη, από τις 17:00 έως τις 23:00, καταξιωμένοι DJs της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής δίνουν το «παρών», παρουσιάζοντας τον σύγχρονο ήχο της πόλης. Fo, George Apergis, Mr. M, Nausicaa, VRGN και ο Drosis δίνουν ήχο και χρώμα σε μία από τις κεντρικές πλατείες της πόλης, την οποία πολλοί αγνοούν.

Cinematic Orchestra, 6/5, Πλατεία Κοτζιά

Οι συναρπαστικοί Cinematic Orchestra έρχονται στην Αθήνα για μια ξεχωριστή εμφάνιση στην Πλατεία Κοτζιά. Το συγκρότημα του «To Build a Home», του «Arrival οf the Birds» και τόσων άλλων αξέχαστων κομματιών είναι ένα από τα μεγαλύτερα success stories της βρετανικής μουσικής σκηνής, συγκεντρώνοντας δισεκατομμύρια streams στις διάφορες πλατφόρμες και έχοντας παρουσία σε δεκάδες ταινίες, σειρές, διαφημίσεις, μέχρι και στον τελικό του Champions League. Κάθε συναυλία των Cinematic Orchestra είναι ένα μαγικό οπτικοακουστικό θέαμα με έντονη κινηματογραφική ατμόσφαιρα, μια εμπειρία που μένει χαραγμένη για καιρό στη μνήμη.

Museum and Gallery Bike tour, 6/5, Πλατεία Κοτζιά

Μια επίσκεψη στις γκαλερί και στους εκθεσιακούς χώρους της Αθήνας, με ποδήλατο. Μια διαδρομή που συνδυάζει την άθληση και την τέχνη στην καρδιά της πόλης. Οι υπεύθυνοι των χώρων θα μας υποδεχθούν για μια προσωπική ξενάγηση στις εκθέσεις τους, δίνοντας έτσι στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους καλλιτέχνες, τις εκθέσεις και τις ίδιες τις γκαλερί.

Δημήτρης Καταλειφός και Δημήτρης Τσάκας Quartet, 6/5, Ιδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Η δημοφιλής σειρά συναυλιών τζαζ στο Μουσείο ολοκληρώνει το Σάββατο 6 Μαΐου το αφιέρωμα Ποίηση και Jazz, με ένα ταξίδι στην ποίηση του Δημήτρη Καταλειφού. Ο ίδιος και το κουαρτέτο του Δημήτρη Τσάκα θα συναντηθούν στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή σε μια βραδιά απαγγελίας, τραγουδιού και μουσικής τζαζ, με τίτλο «Σώμα και όνειρα», με αφορμή 15 ποιήματα του βραβευμένου ηθοποιού και ποιητή.

Aθηνοπεριπέτειες, 7/5, Διασταύρωση οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Θεωρίας

Η πρώτη από τέσσερις εκπαιδευτικές διαδρομές στην περιοχή της Πνύκας, οι οποίες πραγματοποιούνται από τη συγγραφέα Σοφία Αλεξίου σε συνεργασία με μουσειοπαιδαγωγούς και ξεναγούς. Οι διαδρομές στηρίζονται στο παιδικό βιβλίο «Η Ελλη κι ο Ερμής Ταξιδεύουν στην Ελλάδα», που αποτελεί τον πρώτο ταξιδιωτικό οδηγό που γράφτηκε αποκλειστικά για παιδιά. Στους περιπάτους, που απευθύνονται σε παιδιά από 5 έως 11 ετών, εναρμονίζονται η εκπαίδευση, το θεατρικό παιχνίδι και η επαφή με τη φύση. Η διαδρομή διανθίζεται με αναγνώσεις, μύθους, διαδραστικά παιχνίδια και ένα διασκεδαστικό κυνήγι θησαυρού γνώσης, με δώρα για τους μικρούς εξερευνητές και εξερευνήτριες.

Σανταρόζα Βeat, 7/5, Πλατεία Δικαιοσύνης

Το mobile party Needless, σε συνεργασία με την πολιτιστική πλατφόρμα &Βeyond, παρουσιάζουν ένα μεγάλο dance party σε ένα από τα εμβληματικότερα σημεία του κέντρου της πόλης. Ενα μοναδικό urban dancefloor με τρία Β2Β sets από τους Express Skopelitis (Iro & Discojuice), Chevy & Papaioannou και K.atou & Figkott. Balearic beat, rare grooves, electronica, disco και house ρυθμοί θα δημιουργήσουν ένα χορευτικό, λαμπερό μουσικό περιβάλλον, σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους δημόσιους χώρους της Αθήνας.

Christian Ronig, 8/5, Πάρκο Eλευθερίας

O Christian Ronig επισκέπτεται την Αθήνα καλεσμένος του Pepper 96.6 και του Athens City Festival, για μια ατμοσφαιρική συναυλία με δωρεάν είσοδο, στο αμφιθεατρικό Πάρκο Ελευθερίας. Ο τραγουδοποιός μάς εντυπωσίασε πριν πέντε χρόνια, όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Greece Is Mine», με διασκευές του σε κορυφαία ελληνικά τραγούδια, αποδοσμένες στην αγγλική γλώσσα. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο μουσικός από τη Γερμανία κυκλοφόρησε το νέο διπλό του άλμπουμ με τίτλο «Heavy Seas at the Cape of Good hHope», με νέες μεταγραφές κομματιών σπουδαίων ελλήνων συνθετών (Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Πλέσσα κ.ά.). Το τραγούδι «Deep and Silent Sea» είναι μια απρόβλεπτη και εντυπωσιακή διασκευή στα αγγλικά του τραγουδιού «Θάλασσα Πλατιά» του Μάνου Χατζιδάκι και συγκαταλέγεται στα πολύ αγαπημένα των παραγωγών του Pepper 96.6.

