Αποφοίτηση ουκρανών μαθητών σε βομβαρδισμένο σχολείο

Ο Ιούνιος ήταν συνήθως μια πολύ γλυκιά και συναισθηματική περίοδος για τους αποφοίτους των σχολείων της Ουκρανίας. «Απασχολημένοι με το να σχεδιάζουν τα πάρτι της αποφοίτησής τους και να επιλέγουν το σωστό πανεπιστήμιο για να εγγραφούν, ήταν εκστατικοί για το μέλλον τους», γράφει σε ανάρτησή του στο Facebook ο λογαριασμός Ukraine UA του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, κάτω από τη φωτογραφία ενός κοριτσιού που φοράει μια εκπληκτική κόκκινη τουαλέτα και περπατάει μέσα σε ερείπια.

«Μετά την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή έχει μείνει πολύ λίγη από αυτή τη διάθεση. Παρόλα αυτά, η νεολαία της Ουκρανίας συνεχίζει να πολεμά και να ονειρεύεται. Τίποτα δεν μπορεί να λυγίσει το πνεύμα τους», γράφει το Ukraine UA.

Το δημοσίευμα είναι μόνο ένα από τα σχόλια που συνοδεύουν τη φωτογραφία, η οποία έγινε αμέσως viral στα social media και στον διεθνή Τύπο, χάρη στο δυνατό μήνυμα που περνάει. Την ανέβασε στο Twitter η Αννα Εφίσεβα, θεία της Βαλερί, απόφοιτης Λυκείου, με τη λεζάντα «Σχολείο Νο.134, Χάρκοβο, Ουκρανία, καταστράφηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2022»

Η Εφίσεβα μοιράζεται την ιστορία της στο Facebook: «Η ανιψιά μου έπρεπε να αποφοιτήσει φέτος από το λύκειο της. Αυτή και οι φίλες της σχεδίασαν την εκδήλωση αποφοίτησης, αγόρασαν φορέματα και ανυπομονούσαν για τη μεγάλη μέρα… Μετά ήρθαν οι Ρώσοι. Το σχολείο της χτυπήθηκε άμεσα και καταστράφηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2022. Σήμερα επέστρεψε σε ό,τι απέμεινε από το σχολείο της και τα σχέδια της για την αποφοίτηση. Σε ευχαριστώ, αγαπημένη μου Βαλερί, που είσαι δυνατή και γενναία, τόσο περήφανη για σένα και σε αγαπώ τόσο πολύ».

10 graduates danced a waltz on the ruins of their school. #Russian special forces stormed the school building on February 27. pic.twitter.com/wSOTce5wKa

Ακόμη, σε δύο βίντεο που έκανε retweet η Αννα Εφίσεβα από τον λογαριασμό της ουκρανικής κυβερνητικής οργάνωσης MFA of Ukraine, 10 απόφοιτοι του ίδιου σχολείου στο Χάρκοβο, χορεύουν το αποχαιρετιστήριο σχολικό βαλς μπροστά στα ερείπια του παλιού τους σχολείου.

Οι γονείς τους, και φίλοι παλιοί απόφοιτοι του σχολείου, «όλοι σαν μια οικογένεια», ήταν επίσης παρόντες αυτή τη συγκινητική ημέρα αποφοίτησης. Στα βίντεο, φαίνονται να βιντεοσκοπούν τα παιδιά τους ενώ χορεύουν στον προαύλιο χώρο του σχολείου, υπό τα βλέμματα μιας ομάδας στρατιωτών. Μια μπασκέτα, πίσω τους, είναι ότι απέμεινε όρθιο μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό.

Students of School #134, Kharkiv, danced their prom waltz against the backdrop of the ruins of their Alma mater.

Heavily damaged days after #Russia’s full-scale invasion of Ukraine in February, the school later became the last outpost for #Russian occupiers in Kharkiv.

🎥Suspilne pic.twitter.com/de7yYQy1Mt

