«Αντιλαμβάνομαι τον εκνευρισμό σας»: Πληρωμένη απάντηση Δένδια σε Τσαβούσογλου

Την… αιτία του (έκδηλου) εκνευρισμού του τούρκου ομολόγου του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εντόπισε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, κληθείς να σχολιάσει τις σημερινές δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας που μεταξύ άλλων (εδώ) ανακάλυψε ακόμη και σχέδιο επίθεσης της Ελλάδας κατά της Τουρκίας.

«Αντιλαμβάνομαι τον τουρκικό εκνευρισμό, η τελευταία τοποθέτηση των Ηνωμένων Εθνών (εδώ), αλλά και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ (εδώ) για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την εγκυρότητά του, έχει δημιουργήσει έντονη νευρικότητα στην τουρκική πλευρά», παρατήρησε ο κ. Δένδιας σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με αξιωματούχους της κυβέρνησης του Νίγηρα στη Νιαμέι.

Μarking the first ever official visit of a 🇬🇷FM to #Niger, Ι was received by #Niger President @mohamedbazoum for a fruitful discussion with focus on bilateral relations, situation in the #Sahel, tackling terrorist threat, migration-refugee challenges. pic.twitter.com/sf3rdJHTzL

— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 2, 2022