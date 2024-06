Sleed και ΕΨΑ σε νέα συνεργασία

Η Sleed αναλαμβάνει το Digital Amplification της νέας καμπάνιας για τα ελληνικά αναψυκτικά ΕΨΑ, στις πλατφόρμες Meta και TikTok.

Η Sleed προχώρησε σε ανανέωση των σελίδων Instagram και Facebook που διατηρεί η εταιρεία, δημιουργώντας πυλώνες περιεχομένου που ανταποκρίνονται στη νέα αισθητική του brand.

Η social στρατηγική επεκτάθηκε και στο TikTok, με έναρξη καναλιού για το brand και δημιουργία custom, «ΤikTok first» περιεχομένου. Ακόμη, ενεργοποιήθηκαν influencers και content creators, φέρνοντας στο προσκήνιο ενέργειες που βάζουν την ΕΨΑ στην καθημερινότητα του κοινού. Η παραγωγή περιεχομένου συνδυάζεται με δυναμικές διαφημιστικές ενέργειες στα social media, για τη μέγιστη δυνατή κάλυψη σε νεανικά κοινά.

H Νικολέττα Μερζιώτη, Digital Marketing Director & Head of Product στη Sleed, δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη μας χαρά, μία ελληνική μάρκα με τόση ιστορία, να μας εμπιστεύεται το amplification της καμπάνιας της στα Social Media, ένα από τα σημαντικότερα μέσα επαφής των FMCG brands με τον καταναλωτή».

Σχετικά με τη Sleed

Η Sleed ιδρύθηκε το 2010 και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα Digital Marketing Agencies στην Ελλάδα, με μία ομάδα 155+ εξειδικευμένων επαγγελματιών και περισσότερα από 300 βραβεία, που περιλαμβάνουν βραβεία Best Workplaces™, Agency of the Year και Effie Award.

Η εταιρεία διαθέτει τμήματα Website & App Design and Development, Data Analysis, Digital Marketing, SEO, Content & Creative και in-house studio παραγωγών, εξυπηρετώντας καθημερινά πελάτες από 35+ κλάδους.