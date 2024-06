Σύμη: Αγνοείται παρουσιαστής του BBC – Είχε πάει για πεζοπορία

Μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης στο νησί της Σύμης, για τον εντοπισμό 67χρονου γνωστού βρετανού δημοσιογράφου Μάικλ Μόσλεϊ, ο οποίος βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με την 62χρονη σύζυγό του Κλερ Μπέιλι και από το μεσημέρι της Τετάρτης αγνοούνται τα ίχνη του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο δημοσιογράφος μαζί με τη σύζυγό του και ένα φιλικό τους ζευγάρι βρίσκονταν την Τετάρτη στην παραλία του Αγίου Νικολάου της Σύμης. Περίπου στη μία και μισή το μεσημέρι ο 67χρονος, ο οποίος δεν φέρεται να είχε θέματα με την υγεία του, αποφάσισε να επιστρέψει πεζός. Έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής και τα ίχνη του αγνοούνται.

Το πρωί της Πέμπτης η Μπέιλι έκανε δήλωση εξαφάνισης στην αστυνομία και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Σε αυτές συμμετέχουν εκτός την αστυνομία και το Λιμενικό, εθελοντική Ομάδα και η Πυροσβεστική, ενώ γίνεται χρήση drone και σύντομα πρόκειται να μεταβεί στο νησί και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος που θα συνδράμει στις έρευνες.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός αλλοδαπού, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου #Σύμη.

🚒🚒Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 1 όχημα και η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» (drone) Ρόδου, ως συνδρομή στην ΕΛΑΣ.

🟠Συνδρομή παρέχει εθελοντική ομάδα του δήμου Σύμης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 6, 2024

Ο Μόσλεϊ είναι γνωστός για τις εμφανίσεις του σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως το This Morning και το The One Show. Διατροφολόγος και γιατρός, θεωρείται ο κορυφαίος βρετανός πάροχος συμβουλών διατροφής, υγείας και ευεξίας. Έχει, μάλιστα και το δικό του podcast στο BBC, με τίτλο Just One Thing, στο οποίο προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες στους ακροατές του για το πώς να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους «ένα βήμα τη φορά».

To βρετανικό δίκτυο έγραψε επίσης ότι ο Μόσλεϊ έκανε διάσημη τη διαλειμματική νηστεία 5:2, η οποία περιλαμβάνει νηστεία για δύο ημέρες την εβδομάδα.

Για την εξαφάνιση του 67χρονου, μίλησε στη Mirror η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, επιβεβαιώνοντας πως οι έρευνες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμα κάτι αξιόλογο. «Βρισκόταν στην παραλία του Αγίου Νικολάου με ένα άλλο ζευγάρι όταν αποφάσισε να επιστρέψει στο σπίτι του στην περιοχή του Πεδίου της Σύμης. Ήταν γύρω στη 1.30 το μεσημέρι και ξέχασε το τηλέφωνό του στην παραλία. Οποιαδήποτε προσπάθεια εντοπισμού του δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Ζητήσαμε τώρα από την πυροσβεστική να συνδράμει στην επιχείρηση σε περίπτωση που μπορεί να γλίστρησε, να σκόνταψε, να έπεσε, ακόμα και να τον δάγκωσε φίδι, παραμένοντας κάπου τραυματισμένος. Απλά δεν υπάρχει κανένα ίχνος του. Κανένα απολύτως και αυτό σημαίνει ότι για εμάς τουλάχιστον, κάθε πιθανό σενάριο είναι ανοιχτό και διερευνάται».

