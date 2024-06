Τζόνι Ντεπ-Σατανάς VS Τζεφ Μπρίτζες-Θεός

Οπως αναφέρει ο Αντριου Πούλβερ στον Guardian, ο Τζόνι Ντεπ θα υποδυθεί τον Σατανά στο πλευρό του Τζεφ Μπρίτζες-Θεού σε μια νέα ταινία που θα σκηνοθετήσει ο Τέρι Γκίλιαμ.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Premiere, ο βρετανός δημιουργός είπε ότι έχει πάρει τον Ντεπ για να πρωταγωνιστήσει στο επόμενο φιλμ του με τίτλο «The Carnival at the End of Days». Ο Γκίλιαμ είχε ήδη μιλήσει δημόσια για τον Ντεπ, περιγράφοντας την ταινία του στο Variety όταν εμφανίστηκε στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας τον Δεκέμβριο, λέγοντας ότι «ο Θεός εξαφανίζει την ανθρωπότητα και ο μόνος χαρακτήρας που θέλει να τη σώσει είναι ο Σατανάς και ο Τζόνι Ντεπ παίζει τον Σατανά».

Στη συνέντευξη, που έγινε με αφορμή την εμφάνιση του Τέρι Γκίλιαμ στο φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων του Ανεσί, όπου θα του απονεμηθεί το τιμητικό βραβείο Cristal για το σύνολο των επιτευγμάτων του, ο βρετανός σκηνοθέτης ανέφερε ότι στο καστ θα περιλαμβάνονται επίσης οι Τζεφ Μπρίτζες, Ανταμ Ντράιβερ και Τζέισον Μομόα.

Για τον ρόλο του Μπρίτζες ο σκηνοθέτης δήλωσε: «Δεν θα είναι ο Θεός που έχουμε συνηθίσει. Στην ταινία ο Θεός είναι φύση. Αλλά μια φύση που μπορεί να σου μιλήσει… Θα χρειαστώ κινούμενα σχέδια για να τη ζωντανέψω, γιατί στη σκηνή με τον Θεό υπάρχουν τουλάχιστον 15 ζώα. Και θα είναι περίπλοκη γιατί θα πρέπει να είναι ρεαλιστική – και θα είναι και πολύ ακριβή».

Ο Γκίλιαμ είπε ότι προσπαθεί να καθορίσει ακριβώς πότε και πού θα γυριστεί η ταινία. Επί του παρόντος, τα γυρίσματα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2025.

Η εμφάνιση του Τζόνι Ντεπ στη νέα παραγωγή του Τέρι Γκίλιαμ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της καριέρας του αμερικανού σταρ, στον απόηχο του σκληρού χωρισμού και του διαζυγίου του με την Αμπερ Χερντ. Ο Ντεπ έχασε τη δίκη μετά από αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση που άσκησε κατά της Sun λόγω ισχυρισμών του βρετανικού ταμπλόιντ ότι ο ίδιος είχε επιτεθεί στη Χερντ, αλλά κέρδισε –σε γενικές γραμμές– μια αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της πρώην συζύγου του, η οποία είχε ισχυριστεί πως της είχε επιτεθεί σωματικώς και σεξουαλικώς.

Μετά το τέλος των δικαστικών διενέξεων ο Τζόνι Ντεπ εμφανίστηκε ως Λουδοβίκος 15ος στο γαλλικό δράμα εποχής «Ζαν ντι Μπαρί, η Ερωμένη του Βασιλιά», σε σκηνοθεσία της Μαϊγουέν, η οποία συμπρωταγωνιστεί επίσης στην ταινία. Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης ότι θα σκηνοθετήσει μια βιογραφική ταινία για τον του διάσημο ιταλό ζωγράφο Αμεντέο Μοντιλιάνι.

