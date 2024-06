Βρετανία: Παραμυθένιος γάμος στην αυλή του Μπάκιγχαμ

Αν βαρεθήκατε το Ουκρανικό, το Παλαιστινιακό, τη Γάζα, τις ευρωεκλογές, τον θόρυβο γύρω από τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών, αν δεν πέθανε κάποιος συγγενής σας και πρέπει να πάτε σε κηδεία, αν θέλετε απλώς να ξεσκάσετε, την Παρασκευή 7 Ιουνίου είστε καλεσμένοι σε γάμο με «παρανυφάκια» τα media. Είναι ο γάμος της χρονιάς, έγραψε η κατατοπισμένη στις κοσμικότητες της Νήσου Corriere della Sera. Και μάλλον έχει δίκιο, αφού στον καθεδρικό Ναό του Τσέστερ ενώνονται με τα ιερά δεσμά του γάμου ο Χιού Γκρόσβενορ και η Ολίβια Χένσον. Ποιοι είναι οι ευτυχείς μελλόνυμφοι, ρωτάτε;

Αφήστε τη νύφη και πηγαίνετε κατευθείαν στον γαμπρό. Ο Χιού τυγχάνει ο πλουσιότερος εργένης στη Βρετανία και επιπροσθέτως 7ος δούκας του Γουέστμινστερ. Τουτέστιν, είναι και αυτός παιδί του Μπάκιγχαμ (εν τη ευρεία εννοία). Και στο Νησί τέτοια πράγματα μετράνε πολύ, ιδίως όταν στον κόσμο που θα τριγυρνάει ασκόπως στο Τσέστερ –ή θα εγκλωβιστεί εκεί, αφού όλοι οι δρόμοι θα κλείσουν μεσημεριάτικα– θα σερβιριστεί τζάμπα παγωτό, όπως έγραψε το BBC, κερασμένο από το ζευγάρι (το κελεπούρι της αρπαχτής καρπώθηκαν τρία τοπικά παγωτατζίδικα, που από τη χαρά τους πέταξαν τη σκούφια τους).

