Ο Μπάιντεν στη Νορμανδία: Είμαστε δίπλα στην Ουκρανία όπως κάναμε πριν 80 χρόνια με την Ευρώπη

Την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να σταθούν στο πλευρό της Ουκρανίας, στην οποία, όπως είπε, «εισέβαλε ένας τύραννος», υπογράμμισε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια ομιλίας που εκφώνησε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Νορμανδία, για την 80ή επέτειο από την απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων.

«Ο απομονωτισμός δεν ήταν η απάντηση πριν από 80 χρόνια και δεν είναι η απάντηση σήμερα», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στην τελετή που έγινε στο αμερικανικό νεκροταφείο στο Κολβίλ-σιρ-Μερ, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τη χρησιμότητα του ΝΑΤΟ.

«Οι σκοτεινές δυνάμεις δεν σβήνουν ποτέ» και «η επιθυμία για κυριαρχία, έλεγχο, αλλαγή συνόρων με τη βία» συνεχίζεται σήμερα, πρόσθεσε ο Μπάιντεν, τονίζοντας ότι «δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε μπροστά στους δικτάτορες, είναι αδιανόητο».

«Το να στρέψουμε το βλέμμα μας μακριά από την Ουκρανία θα ήταν σαν να ξεχάσαμε τι συνέβη εδώ», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «η δημοκρατία δεν είναι ποτέ εγγυημένη. Κάθε γενιά θα πρέπει να την προστατεύει και να μάχεται για αυτήν».

«Η ιστορία μάς λέει ότι η ελευθερία δεν είναι δωρεάν», συνέχισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Αν θέλετε να μάθετε το τίμημα της ελευθερίας, ελάτε στη Νορμανδία να το δείτε. Πηγαίνετε στα άλλα νεκροταφεία της Ευρώπης, όπου αναπαύονται οι πεσόντες μας ήρωες. Πηγαίνετε στο νεκροταφείο στο Άρλινγκτον (στη Βιρτζίνια). Θυμηθείτε ότι το τίμημα της ανεξέλεγκτης τυραννίας είναι το αίμα των νέων και των γενναίων. Στη γενιά τους, την ώρα της δοκιμασίας τους, οι συμμαχικές δυνάμεις στην D-Day έκαναν το καθήκον τους. Τώρα το ερώτημα για εμάς είναι: στην ώρα της δικής μας δοκιμασίας, θα κάνουμε το δικό μας καθήκον;

