Ανάλυση: Το πετρέλαιο ως καύσιμο ειρήνευσης στη Λιβύη

Ενας δρόμος προς την ειρήνη άνοιξε επιτέλους για τη Λιβύη και τον λαό της με την ανακοινωθείσα κατάπαυση του πυρός η οποία ελπίζεται ότι τερματίζει τον μακροχρόνιο εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των στρατευμάτων του «αναγνωρισμένου» Φαγιέζ αλ Σαράζ και εκείνων του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Η λήξη των συγκρούσεων θα σηματοδοτήσει και την απεμπλοκή από τη βορειοαφρικανική χώρα όλων όσοι ενεπλάκησαν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο (σύροι τζιχαντιστές, ρώσοι μισθοφόροι, Τούρκοι, εμίρηδες, κ.ά.)

Ο Σαράζ από την Τρίπολη και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Αγκουίλα Σάλεχ από την Ανατολική Λιβύη (ο οποίος εκπροσώπησε την πλευρά Χαφτάρ) συμφώνησαν όχι μόνο για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών καθ’ άπασα την επικράτεια, αλλά και για τη διενέργεια εκλογών ώστε να οδηγηθεί η χώρα στην ομαλότητα. Αυτές οι εκλογές θα γίνουν τον προσεχή Μάρτιο.

«Κλειδί» στην επίτευξη της τελικής συμφωνίας ήταν η σύμπτωση απόψεων όσον αφορά την αποστρατιωτικοποίηση δύο εύφλεκτων ζωνών: της Σύρτης, γενέτειρας του Μουαμάρ Καντάφι και της στρατιωτικής βάσης Αλ Τζούφρα, που ελέγχονται από τις δυνάμεις του Χαφτάρ. Ωστόσο πάνω από όλα καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη ειρήνης έπαιξε η μοναδική πλουτοπαραγωγική πηγή της βορειοαφρικανικής χώρας, το πετρέλαιο.

Χαρακτηριστική του πνεύματος συνεννόησης που επικράτησε είναι η δήλωση του Σαράζ: «Ο απώτερος στόχος της κατάπαυσης του πυρός είναι η αποκατάσταση της πλήρους κυριαρχίας στο έδαφος της Λιβύης και η απέλαση των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων» είπε ο «αναγνωρισμένος», υπογραμμίζοντας, φυσικά, και τη μεγάλη σημασία του πετρελαϊκού παράγοντα καθώς προέτρεψε σε έμμεση επανεκκίνηση της πετρελαϊκής παραγωγής με σκοπό τις εξαγωγές βάσει «δίκαιης κατανομής των εσόδων» όπως αποφασίστηκε στη Διάσκεψη του Βερολίνου. Με βάση τη συμφωνία που έκλεισαν οι δύο πρώην αντιμαχόμενες πλευρές, τα έσοδα από τις πετρελαϊκές πωλήσεις θα μεταφέρονται σε ειδικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Λιβύης.

Η Unsmil, δηλαδή η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη, δήλωσε ικανοποιημένη και χαιρέτισε τη «θαρραλέα πρωτοβουλία» των δύο πλευρών. «Χαιρετίζουμε τις δηλώσεις του Προεδρικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη, και την ενεργοποίηση της πολιτικής διαδικασίας» έγραψε σχετικώς στο Twitter.

Acting SRSG Williams warmly welcomes points of agreement in today’s declarations by PM Serraj and Speaker Aguila, calling for a ceasefire and the resumption of the political process https://t.co/E6UJPFsEfm pic.twitter.com/but5lKw3GX

— UNSMIL (@UNSMILibya) August 21, 2020