Ερντογάν περιχαρής: Βρήκαμε το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου στην Ιστορία της Τουρκίας!

Σε μία προσπάθεια να αναστρέψει το δυσμενές κλίμα στο πεδίο της οικονομίας για τον ίδιο και την κυβέρνησή του (με την κατρακύλα χωρίς τέλος για την τουρκική λίρα), ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε την Παρασκευή τα «καλά νέα» που είχε για όλους τους Τούρκους.

«Τώρα θέλω να μοιραστώ μαζί σας καλές ειδήσεις: η Τουρκία βρήκε στη Μαύρη Θάλασσα το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στην Ιστορία της», αναφώνησε ο τούρκος πρόεδρος κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας ανοικτά το ενδεχόμενο να εντοπιστούν και νέα κοιτάσματα στην περιοχή.

Πρόκειται για κοίτασμα 320 δισ. κυβικών μετρων στο θαλάσσιο τομέα «Δούναβης-1», σε απόσταση περίπου 145 χιλιομέτρων βόρεια της παραλιακής πόλης Ζόνγκουλντακ, κοντά στα όρια της ΑΟΖ της Τουρκίας με τη Βουλγαρία, στη δυτική Μαύρη Θάλασσα.

«Ο Αλλάχ έχει ανοίξει μια πόρτα για εμάς σε ένα εντελώς διαφορετικό μέρος, με έναν άνευ προηγουμένου πλούτο. Παρόμοιες πηγές θα ανοίξουν για εμάς και αλλού στο μέλλον», είπε ο Ερντογάν, τονίζοντας μεταξύ άλλων «πατριωτικών», ότι «η ενέργεια, εκτός από το βασικό στοιχείο της ανάπτυξης, έχει μεγάλη σημασία για την εδραίωση της εθνικής ανεξαρτησίας».

«Αναλάβαμε την πρόκληση να κάνυμε μόνοι μας επιχειρήσεις γεώτρησης. Μαζί με το γεωτρύπανο Φατίχ, το οποίο δούλεψε στη Μαύρη Θάλασσα, έχουμε και τα Γιαβούζ και Κανουνί, που μας έχουν καταστήσει μια από τις κυρίαρχες χώρες του κόσμου σε αυτό τον τομέα. Το Φατίχ ανακάλυψε 320 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα πόρων φυσικού αερίου, στην επιχείρηση που ξεκίνησε από τις 20 Ιουλίου. Η επιχείρηση αυτή έγινε με δικά μας, εθνικά μέσα. Και είναι πιθανό να υπάρχουν κι άλλοι πόροι στην ίδια περιοχή, θα συνεχίσουμε μέχρι το 2023», πρόσθεσε ο τούρκος πρόεδρος πριν περάσει στα της ανατολικής Μεσογείου, όπου για μία ακόμη φορά επιτέθηκε στην Ελλάδα, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Ελπίζω πως θα έχουμε καλά νέα και από τη Μεσόγειο. Θα επισπεύσουμε τις διαδικασίες εκεί ως το τέλος της χρονιάς, με την ενεργοποίηση του Κανουνί, που βρίσκεται σε φάση συντήρησης. Έχουμε κάνει 9 γεωτρήσεις σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα με τα Γιαβούζ και Φατίχ. Δεν θα σταματήσουμε και δεν θα ξεκουραστούμε, μέχρι να γίνουμε ένας ξεκάθαρος εξαγωγέας ενέργειας. Θα συνεχίσουμε προς την επίτευξη των στόχων μας, χωρίς να αφήσουμε κανέναν να καταπατήσει τα δικαιώματά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει για άλλη μια φορά να δει πως προδίδει τις αρχές της, χάρη στα διπλά στάνταρ με τα οποία αντιμετωπίζει εμάς και την Ελλάδα. Όλοι όσοι στέκονται απέναντί μας σε αυτό το θέμα, ειδικά στην Ελλάδα, γνωρίζουν πως έχουμε δίκιο. Δεν θα πρέπει κανείς να ξεχνάει πως όλοι αυτοί οι ηλίθιοι χάρτες που κυκλοφορούν κατά καιρούς και δεν έχουν καμία αξία, μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στην ΕΕ», προειδοποίησε ο «Σουλτάνος».

Turkish President #Erdogan took the discovery of gas field opportunity in Black Sea to hammer #Greece, repeated earlier threats of taking military action against #Turkey's NATO ally, slammed the EU for spoiling Greeks, and vowed that European Union can't save Greece pic.twitter.com/2uHeTFYsrZ

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) August 21, 2020