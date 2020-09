Αμερικανοί σε Ερντογάν: Μην ανησυχείς, ο «Χάρτης της Σεβίλλης» δεν ισχύει

Σε μία «περίεργη» παρέμβαση -τουλάχιστον ως προς τη χρονική συγκυρία στην οποία έγινε- η τουρκική πρεσβεία βγήκε να καθησυχάσει τον Ταγίπ Ερντογάν για τη νομική ισχύ του λεγόμενου «Χάρτη της Σεβίλλης» (ή «Χάρτη της ΕΕ), όπου αποτυπώνεται η σύνδεση της ελληνικής και της κυπριακής ΑΟΖ.

«Όσον αφορά το νομικό καθεστώς’ του Χάρτη της Σεβίλλης, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θεωρούν ότι ο Χάρτης της Σεβίλλης έχει νομική σημασία. Κατανοούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρεί ότι ο χάρτης της Σεβίλλης είναι νομικά δεσμευτικό έγγραφο», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας στην Αγκυρα.

There has been much commentary in the Turkish press regarding the so-called “Seville Map”… pic.twitter.com/cCw6yYJ1Md

— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) September 21, 2020