Ακαρπη η προσπάθεια εξεύρεσης κοινού κανόνα για τα ταξίδια στην ΕΕ

Κοινή θέση για τους περιορισμούς που θα πρέπει να ισχύουν στα ταξίδια μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσης (ΕΕ), αλλά και πρόσθετα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης της μετάλλαξης Ομικρον προσπάθησαν ανεπιτυχώς να βρουν την Πέμπτη οι 27 ηγέτες της ΕΕ, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής που έγινε στις Βρυξέλλες.

Στόχος τους ήταν οι περιορισμοί να «βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια και να μην υπονομεύουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς ή να παρεμποδίζουν δυσανάλογα την ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των χωρών της ΕΕ», όπως αναφέρει η κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η πανδημία θα μπορεί να ξεπεραστεί μόνο μέσω της παγκόσμιας συνεργασίας για την εμπιστοσύνη και την αλληλοβοήθεια. Σε αυτό το πλαίσιο, επαινεί τη Μποτσουάνα και τη Νότια Αφρική για την επαγρύπνηση και τη διαφάνεια στον εντοπισμό, την αλληλούχιση και την αναφορά της παραλλαγής Ομικρον, η οποία προκάλεσε άμεσα αντανακλαστικά και παράλληλα τόνισε τη σημασία για κλιμάκωση της παγκόσμιας ικανότητας για γονιδιωματική ανάλυση».

