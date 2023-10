Αγκυρα: Μας το ‘ριξαν το UAV οι Αμερικάνοι – βάλαμε μπρος μηχανισμό αποκλιμάκωσης

Καθώς οι αντιδράσεις συνεχίζονται για την κατάρριψη του τουρκικού UAV (unmanned aerial vehicle) από αμερικανικό F-16 στη βορειοανατολική Συρία, στην πρώτη του επίσημη αντίδραση το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αποδίδει το όλο θέμα σε μη αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος αναγνώρισης φίλιων στόχων του μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Και ταυτόχρονα αποφεύγει να κατονομάσει τις ΗΠΑ.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό ΥΠΕΞ, επιβεβαιώνεται με χαρακτηριστική καθυστέρηση η απώλεια του UAV και με την παράλληλη διαβεβαίωση ότι δεν επηρεάστηκε σε καμία περίπτωση η επιχείρηση κατά των PKK/YPG στο Ιράκ και τη Συρία, σημειώνεται ότι «λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του εν λόγω μηχανισμού αποκλιμάκωσης με τα εμπλεκόμενα μέρη».

Press Release Regarding Operations Against PKK/YPG Terrorist Targets in Iraq and Syria https://t.co/EvH4j6kvoJ pic.twitter.com/2qqm0wyCYm

— Turkish MFA (@MFATurkiye) October 6, 2023