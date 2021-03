Αδωνις Γεωργιάδης: Οταν ο Κουφοντίνας έκανε απεργία πείνας για να μην πάει στον Κορυδαλλό

Με ανάρτησή του στο Τwitter, o υπουργός Ανάπτυξης, Αδωνις Γεωργιάδης, επαναφέρει στη μνήμη όλων την περίοδο κατά την οποία ο Δημήτρης Κουφοντίνας έκανε απεργία πείνας για να ΜΗΝ μεταχθεί στον Κορυδαλλό.

Ηταν 24 Ιουλίου του 2015 όταν ο Κουφοντίνας μετήχθη από τις φυλακές Δομοκού στο κατάστημα κράτησης ανηλίκων Αυλώνα, με αφορμή την απόδραση του Χριστόδουλου Ξηρού.

Η επίμαχη απόφαση όμως κρίθηκε τελικά λανθασμένη και κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης, ανακλήθηκε στέλνοντας τον αρχιεκτελεστή της «17 Ν»πίσω στον Δομοκό και εν συνεχεία στον Κορυδαλλό.

Εισαγγελικές πηγές που είχαν μιλήσει τότε στην εφημερίδα «Το ΒΗΜΑ», παρομοίαζαν την κράτηση του Κουφοντίνα στις φυλακές Αυλώνα (σ.σ. η οποία τελικά κράτησε μόλις πέντε ημέρες) σαν να βάζει κάποιος μπαρούτι δίπλα στη φωτιά, χαρακτηρίζοντας επικίνδυνη και απαράδεκτη τη συνύπαρξη του συγκεκριμένου κρατουμένου με ανηλίκους.

Από την πλευρά του, σε σημείωμα της 4ης Αυγούστου ο Κουφοντίνας χαρακτήριζε την επιστροφή του στον Κορυδαλλό «εξευτελιστική συμπεριφορά» και δήλωνε ότι αδυνατεί να συνυπάρξει με διεφθαρμένους πολιτικούς, αστυνομικούς, δικαστικούς και άλλους.

Κατά τη μεταγωγή του εκεί αρνήθηκε να μπει στο κελί, άρχισε απεργία πείνας και διέκοψε κάθε φαρμακευτική αγωγή.

«Τη Δευτέρα το μεσημέρι, μου ανακοινώθηκε ότι μετάγομαι αιφνιδιαστικά στον Κορυδαλλό, σε έναν χώρο όπου βρίσκονται διεφθαρμένοι πολιτικοί, αστυνομικοί, δικαστικοί κ.α. με τους οποίους είναι αδύνατο φυσικά να συνυπάρξω. Η τοποθέτησή μου εκεί θεωρώ ότι είναι εξευτελιστική συμπεριφορά.

»Ως απάντηση σε όλη αυτή την αντιμετώπιση εξόντωσης , αρνήθηκα να μπω στο κελί, άρχισα απεργία πείνας και διέκοψα κάθε φαρμακευτική αγωγή. Υπενθύμισα και πάλι στο υπουργείο ότι «υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο η προσωπική αξιοπρέπεια δεν μπαίνει σε καμία ζυγαριά με όρους υγείας ή της ίδιας της ζωής», έλεγε τότε το ηγετικό στέλεχος της «17 Νοεμβρη» που σήμερα κάνει απεργία πείνας για να πάει στις φυλακές Κορυδαλλού.

«Το 2015 ο Κουφοντίνας έκανε απεργία πείνας επειδή ήθελαν να τον πάνε στον Κορυδαλλό, οι «σύντροφοι» τον στήριζαν….το 2021 κάνει απεργία πείνας διότι δεν τον πάνε στον Κορυδαλλό…οι «σύντροφοι τον στηρίζουν…σε φασαρία να βρισκόμαστε δηλ. Η διαφορά; Άλλαξε η κυβέρνηση…», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Αδωνις Γεωργιάδης επισυνάπτοντας σχετικά δημοσιεύματα εκείνη την εποχή.

Το 2015 ο Κουφοντίνας έκανε απεργία πείνας επειδή ήθελαν να τον πάνε στον Κορυδαλλό, οι «σύντροφοι» τον στήριζαν….το 2021 κάνει απεργία πείνας διότι δεν τον πάνε στον Κορυδαλλό…οι «σύντροφοι τον στηρίζουν…σε φασαρία να βρισκόμαστε δηλ. Η διαφορά; Άλλαξε η Κυβέρνηση… pic.twitter.com/EdkYz9XGZn — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 1, 2021

Εν τω μεταξύ το κείμενο παρέμβασης υπέρ των δικαιωμάτων του ηγετικού στελέχους της «17Ν» που είχε «ανέβει» στην ηλεκτρονική έκδοση της «Εφημερίδας των Συντακτών», με τις υπογραφές 68 πανεπιστημιακών, συνυπογράφουν άλλοι 51 συνάδελφοί τους, οι οποίοι αναλυτικά είναι οι εξής:

Αθηνά, Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Αϊδίνης Σάκης, Καθηγητής, ΑΠΘ

Αλεξίου Βασίλης, Αναπλ. Καθηγητής, ΑΠΘ

Αλεξοπούλου Κλεονίκη, Διδάσκουσα, UniversidadeNova de Lisboa

Αντωνίου Αντώνης, Διδάσκων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αντωνίου Λίλιαν, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Αστρινάκη Ράνια, Επικ. Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Βελούδης Γιάννης, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ

Βενιέρη Φωτεινή, Διδάσκουσα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Βραχνάκης Μιχάλης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γαλανής Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής, Goldsmiths, University of London

Γκιόλμας Τέλης, ΕΔΙΠ, ΕΚΠΑ

Δαγκούλη – Κυριάκογλου Μυρτώ, Διδάσκουσα – ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Μάλμε, Σουηδία

Δοξιάδης Κύρκος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ

Θωΐδου Μαρία, ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Καβάλα Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ

Καβουριάρης Μάκης, Επίκ. Καθηγητής, Université Paris VIII, Παρίσι

Κακολύρης Γεράσιμος, Επίκ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ

Κούγκολος Σάκης, Καθηγητής, ΑΠΘ

Κουντούρης Μάνος, Λέκτορας, ΕΚΠΑ

Κουσουρής Δημήτρης, Επίκ. Καθηγητής, University of Vienna

Λαλάκη Δέσποινα, Λέκτορας, New York City College of Technology

Λαπαβίτσας Κώστας, Καθηγητής, SOAS, University of London

Μαρκέτος Σπύρος, Καθηγητής, ΑΠΘ

Ματθαίου Άννα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μουδόπουλος Σταύρος, Αναπλ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ

Μπαλασόπουλος Αντώνης, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μπιτσάκης Ευτύχης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μπουρδάκης Βασίλης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μπουρσινού Μαρία-Νερίνα, Διδάσκουσα – ερευνήτρια, University of Leicester

Νάκας Χρήστος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παπαδημητρίου Χρίστος Χαρίλαος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κολούμπια, ΗΠΑ

Παπαδόπουλος Σπύρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παραδείση Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σερντεδάκις Νίκος, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σιδέρη Μάρθα, Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σιώτου Αλεξάνδρα, Διδάσκουσα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σπαθής Παναγιώτης, Καθηγητής, ΑΠΘ

Σταμπουλής Γιώργος, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τζήμας Θεμιστοκλής, Διδάσκων, ΑΠΘ

Τουρτούρας Χρήστος, Επίκ. Καθηγητής, ΑΠΘ

Τρανός Τριαντάφυλλος, ΕΔΙΠ, ΑΠΘ

Τραχανά Βαρβάρα, Επικ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τσαντηρόπουλος Άρης, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τσαφταρίδης Νικόλας, ΕΕΠ, ΕΚΠΑ

Τσιάνος Βασίλης, Καθηγητής, UniversityofAppliedStudies, Κίελο, Γερμανία

Φίγγου Λία, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ

Φουρτούνης Γιώργος, Επίκ. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Φουσέκης Παναγιώτης, Καθηγητής, ΑΠΘ

Χριστόπουλος Κώστας, Διδάσκων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Χρονάκη Άννα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας