Η Γερμανία εξέδωσε απαγόρευση εισόδου στον Γιάνη Βαρουφάκη

Το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε «Betätigungsverbot» (απαγόρευση δραστηριότητας) εναντίον του Γιάνη Βαρουφάκη και ακόμα δύο ακαδημαϊκών μετά την εισβολή της αστυνομίας στο Συνέδριο για την Παλαιστίνη, το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο.

Τελικά το συνέδριο ακυρώθηκε με απόφαση των γερμανικών Αρχών. Νωρίτερα, η αστυνομία είχε επέμβει για να διακόψει τις εργασίες της συνάντησης, όταν μέσω διαδικτυακής σύνδεσης μιλούσε ο παλαιστίνιος συγγραφέας Σαλμάν Αμπού Σίτα, στον οποίο έχει απαγορευτεί η είσοδος και η πολιτική δράση στη Γερμανία.

Το ΜέΡΑ25 εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα, όπου αναφέρει ότι η απόφαση «συνεπάγεται όχι μόνο απαγόρευση εισόδου στη Γερμανία, αλλά και απαγόρευση ακόμα και διαδικτυακής συμμετοχής και δραστηριότητας σε πολιτικές εκδηλώσεις στη χώρα, με τη γερμανική κυβέρνηση να ξεπερνά κάθε όριο αυταρχισμού».

Οι άλλοι δύο άνθρωποι για τους οποίους εκδόθηκε αντίστοιχη απαγόρευση είναι ο ακαδημαϊκός Σαλμάν Αμπού Σίτα και ο χειρουργός, πρύτανης του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης Χασάν Αμπού Σιτάχ.

Και οι δύο, μαζί με τον κ. Βαρουφάκη, επρόκειτο να συμμετάσχουν στο συνέδριο για την Παλαιστίνη που διοργάνωναν η «Εβραϊκή Φωνή για την Ειρήνη» και το ΜέΡΑ25 Γερμανίας,.

Στη συνέχεια ανέβασε και βίντεο στο Twitter με το οποίο ανακοίνωσε ότι ο γερμανός υπουργός Εσωτερικών τού απαγόρευσε την είσοδο στη Γερμανία όπως και τη συμμετοχή σε κάθε ομιλία ακόμη μέσω της πλατφόρμας Zoom ή κάποιου άλλου βίντεο. Κι αυτό γιατί, λέει ο κ. Βαρουφάκης, λόγω ομιλίας «που δημοσίευσα στο μπλογκ μου για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη. Απαγορεύτηκε να εκφωνήσω αυτήν την ομιλία στο Παλαιστινιακό συνέδριο στο Βερολίνο, όπου η αστυνομία με τη σοφία που διαθέτει μπήκε στον χώρο και με τη βία διέλυσε την εκδήλωση».

Yanis Varoufakis BANNED by Germany’s Interior Ministry from carrying out any political activity in Germany.

They’re so desperate to silence anyone who dares speak out against Germany’s complicity in the ongoing genocide in Gaza.

But DiEM25 and @mera25_de will never be silenced! pic.twitter.com/vr6b1OGPqX

— DiEM25 (@DiEM_25) April 13, 2024