Βομβαρδισμοί από Ισραήλ και Χεζμπολάχ με τα βλέμματα όλων στο Ιράν

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας νέους φονικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας ενώ η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εκτόξευσε ομοβροντίες ρουκετών εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Και όλα αυτά με φόντο την εντεινόμενη ανησυχία πως το Ιράν θα προχωρήσει άμεσα σε επίθεση εναντίον Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ, λιβανική παράταξη προσκείμενη στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε την Παρασκευή πως εκτόξευσε «δεκάδες ρουκέτες» εναντίον ισραηλινών θέσεων, σε ανταπόδοση ισραηλινών πληγμάτων που έγιναν, κατ’ αυτήν, στον νότιο Λίβανο.

🚨🇱🇧🇮🇱 MASSIVE AIR ATTACK by Hezbollah on Northern Israel. pic.twitter.com/jsW2p6R1Z0

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του πως εντόπισε «περίπου 40 εκτοξεύσεις» από τη λιβανική επικράτεια, διαβεβαιώνοντας πως «ορισμένες» ρουκέτες «αναχαιτίστηκαν» και ότι «δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός».

Approx. 40 launches were identified crossing from Lebanese territory, some of which were intercepted.

The IDF Aerial Defense Array successfully intercepted 2 Hezbollah explosive UAVs that crossed from Lebanon into Israeli territory earlier this evening. pic.twitter.com/3iAVnEupcO

