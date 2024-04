Επίθεση σε εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ – Επτά νεκροί

Επτά νεκροί μαζί με τον δράστη και οκτώ τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός των θυμάτων μετά επίθεση με μαχαίρι, η οποία σημειώθηκε το Σάββατο σε εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία.

Οι Αρχές δεν αποσαφήνισαν αν ήταν ένας ή δύο οι δράστες της επίθεσης. Ωστόσο ο άνδρας που κρατούσε το μαχαίρι και επιτέθηκε σκοτώνοντας και τραυματίζοντας πολίτες, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από γυναίκα αστυνομικό. Νεότερες πληροφορίες ανέφεραν πως η αστυνομικός πυροβόλησε τον δράστη, ο οποίος έπεσε νεκρός στο έδαφος.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Αντονι Αλμπανέζι, εξήρε τη γενναιότητα της αστυνομικού που πυροβόλησε τον δράστη, λέγοντας ότι ανέλαβε μόνη της δράση κατά την εξέλιξη «της επιχείρησης, προφανώς με αυξημένο κίνδυνο για την ίδια».

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης είναι νεκρός, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει ταυτοποιηθεί, ενώ άγνωστα παραμένουν και τα κίνητρα του, ενώ εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν απέκλεισε την εκδοχή της «τρομοκρατικής» επίθεσης.

BREAKING:

First picture of the terrorist who killed several people in Sydney, Australia.

He stabbed in a shopping mall in a Jewish area (Westfield Bondi), right next to an Israeli restaurant.

Via @AnnoymousGiraf pic.twitter.com/qSItdty9Mn

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024