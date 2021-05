Το επεισόδιο όπου όλοι γέρασαν σε μια μέρα

Ο Τζόι έχει χοντρύνει. Πολύ. Ο Ρος δεν ξέρεις από τι θα πνιγεί πρώτα, από τη βαφή των μαλλιών ή από το πολύ Βotox; Οι άλλες νομίζεις ότι κάτι θα συμβεί και θα αρχίσει να τρέχει το υαλουρονικό και θα χαλάσει το πάτωμα. Ο Τσάντλερ δεν μιλάει καν. Πότε πρόλαβαν και γέρασαν έτσι μέσα σε λίγα χρόνια;

Αυτή την απορία δεν την είχα μόνο εγώ όταν είδα το τρέιλερ για την επανένωση των «Friends». Την είχαν όλοι. Ολοι στην Ελλάδα τουλάχιστον. Το σοκ του χρόνου που πέρασε, αλλά νομίζαμε ότι δεν είχε περάσει, το σοκ μιας βόμβας γηρατειών σε έξι φιλικά πρόσωπα, που εμείς τα είχαμε κρατήσει νέα, ήταν τεράστιο.

Διότι με τα «Φιλαράκια» συνέβη στη χώρα μας κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η σειρά ολοκληρώθηκε το 2004, αλλά συνέχισε όλα αυτά τα χρόνια να παίζει λούπα και συνεχώς σε επαναλήψεις και με τον βαθμό σύνδεσης του τηλεοπτικού κοινού μάλιστα να μην ατονεί, αλλά τουναντίον να ενισχύεται. Με έναν τρόπο, το να βλέπεις «Friends» –όποιο επεισόδιο, απ’ όποιον κύκλο σου τύχαινε, δεν είχε σημασία– είχε γίνει το τηλεοπτικό ισοδύναμο του comfort food: ένιωθες μια θαλπωρή, ότι υπάρχουν τελικά κάποιες σταθερές, συναίσθημα τόσο αναγκαίο την εποχή που διαλύονταν ακόμα και οι πιο θεμελιώδεις βεβαιότητες.

Με έναν τρόπο, λοιπόν, δεν αφήσαμε την Τζένιφερ Ανιστον, την Κόρτνεϊ Κοξ, τη Λίζα Κούντροου, τον Ματ ΛεΜπλανκ, τον Μάθιου Πέρι και τον Ντέιβιντ Σουίμερ ποτέ να γεράσουν. Τους κρατήσαμε νέους. Βοήθησαν και αυτοί, βέβαια, που, με εξαίρεση την Ανιστον, δεν έκαναν κάτι αξιόλογο μετά τα «Friends» για να μας επιτρέψουν να τους παρακολουθήσουμε να ωριμάζουν, καλλιτεχνικά και βιολογικά.

Αλλά αυτή η εθνική τηλεοπτική εμμονή με τα «Φιλαράκια» μας έκανε να σταματήσουμε τον χρόνο. Για κάποιο λόγο, ζούσαμε στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, δεν μας ξένιζε ότι στη σειρά –που ξεκίνησε το 1994, πριν από 27 ολόκληρα χρόνια– δεν υπήρχε πουθενά το Internet, ή ότι μέρος της πλοκής και των παρεξηγήσεων οφειλόταν στην απουσία κινητών τηλεφώνων. Τη θεωρούσαμε σύγχρονη, μολονότι όταν τελείωσε, το 2004, πριν από 17 ολόκληρα χρόνια, δεν είχαν καν γεννηθεί αυτά που ορίζουν τη σύγχρονη ζωή, δηλαδή τα social media.

Ετσι, όταν είδαμε το τρέιλερ για την επερχόμενη επανένωση, το σοκ ήταν μεγάλο. Ξέραμε ότι ο Τζόι έχει ακόρεστη όρεξη, αλλά πότε πρόλαβε να κάνει κοιλιά σαν τον μπάρμπα μας; Ξέραμε ότι ο Τσάντλερ ήταν παράξενος, αλλά πότε πρόλαβε να γίνει γεροπαράξενος;

Ολα τα επεισόδια των «Friends» είχαν τίτλο εργασίας που ξεκινούσε με τις λέξεις «Αυτό που…»: «The One Where Monica Gets a Roommate» (το πρώτο), «The One Where Ross Finds Out», «The One Where Everybody Finds Out» κ.λπ. Η επανένωση θα πρέπει να έχει τίτλο «Αυτό όπου όλοι γέρασαν σε μια μέρα». Και μας θύμισαν ότι τελικά, ναι, ο χρόνος περνάει. Για όλους…

