Η Κέιτ Μος βγάζει σε δημοπρασία το NFT βίντεο «Sleep With Kate»

Η Κέιτ Μος συμμετέχει στον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό διάσημων γυναικών που προσπαθούν να αποκτήσουν ξανά τον έλεγχο της εικόνας τους χρησιμοποιώντας τη νέα μορφή ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου NFT (non-fungible token). Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με φωτογραφίες, βίντεο, ψηφιακά αρχεία ήχου και άλλων τύπων, τα οποία μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν.

Είναι αποθηκευμένα σε Blockchain, ένα «κατάστιχο» ψηφιακών συμβάσεων, που πιστοποιεί ότι ένα ψηφιακό αρχείο είναι μοναδικό και παρέχει στον κάτοχο μια απόδειξη ιδιοκτησίας, που είναι διαφορετική από τα πνευματικά δικαιώματα. Τα NFT είδαν την δημοτικότητά τους να εκτοξεύεται στα ύψη τον τελευταίο χρόνο καθώς επενδυτές και άλλοι έσπευσαν να ξοδέψουν μεγάλα ποσά για αντικείμενα, που υπάρχουν μόνο σε ψηφιακή μορφή, online.

Και τώρα το διάσημο σούπερ μόντελ από τη Βρετανία βγάζει σε δημοπρασία το βίντεο «Sleep With Kate» που τη δείχνει να κοιμάται, προσελκύοντας προσφορές έως και 11.000 λιρών (περίπου 12.800 ευρώ), γράφει ο Guardian. Το βίντεο πωλείται μαζί με άλλα δύο NFT, επίσης καλλιτεχνικά βίντεο, τα «Walk With Kate» και «Drive With Kate», και όλα τα έσοδα θα πάνε στη φιλανθρωπική οργάνωση ψυχικής υγείας Gurls Talk.

Το βίντεο της Κέιτ Μος «Drive With Kate»

Σε μια ανάρτησή της στο Instagram, η Κέιτ Μος γράφει: «Ο χρόνος είναι το πράγμα που δεν υπάρχει ποτέ σε επάρκεια. Είμαι περίεργη να μάθω ποιος θα ήθελε να αποκτήσει μια δική μου στιγμή. Με τράβηξε επίσης η ιδέα ότι αυτή η ιδιοκτησία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει άλλους που έχουν ανάγκη, με την ελπίδα ότι θα κερδίσουν περισσότερα από αυτό».

Τον Απρίλιο, το μοντέλο Εμιλι Ρατακόφσκι ανακοίνωσε ότι θα έβγαζε σε δημοπρασία ένα δικό της NFT που τη δείχνει να στέκεται μπροστά από μια εικόνα του φωτογράφου Ρίτσαρντ Πρινς. «Το ψηφιακό έδαφος πρέπει να είναι ένα μέρος όπου οι γυναίκες θα μπορούν να μοιράζονται τα κοινά τους όπως θέλουν, να ελέγχουν τη χρήση της εικόνας τους και να εισπράττουν οποιοδήποτε κεφάλαιο προκύπτει», έγραψε στο Twitter, «Αντ ‘αυτού, το Διαδίκτυο χρησιμεύει όλο και πιο συχνά ως χώρος όπου κάποιοι εκμεταλλεύονται και διακινούν εικόνες γυναικείων σωμάτων χωρίς τη συγκατάθεσή τους και προς όφελος κάποιου άλλου».

Η Ρατακόφσκι είπε ότι ήθελε να χρησιμοποιήσει το νέο μέσο NFT για να δημιουργήσει ένα προηγούμενο για τις γυναίκες και την ιδιοκτησία στο Διαδίκτυο μέσω ενός blockchain που «θα επιτρέπει στις γυναίκες να έχουν συνεχή εξουσία επί της εικόνας τους και να λαμβάνουν νόμιμη αποζημίωση για τη χρήση της και τη διανομή της».

Άλλες, όπως η Ζόι Ροθ, η 21χρονη, σήμερα, γυναίκα που έγινε διάσημη στο διαδίκτυο χάρη στο meme «Disaster Girl» (μια φωτογραφία της όταν ήταν τεσσάρων ετών στην οποία χαμογελάει σατανικά μπροστά από ένα φλεγόνεο σπίτι που έγινε viral) και η Λάινα Μόρις πίσω από το meme «Overly Attached Girlfriend», πούλησαν τις φωτογραφίες τους ως NFT για 500.000 δολάρια και 411.000 δολάρια αντίστοιχα, αποκτώντας την κυριότητα μιας εικόνας που μοιράστηκε εκατομμύρια φορές.

«Οι εικόνες στο δημόσιο τομέα ανήκουν σε όλους εξ ορισμού», δήλωσε ο Αμιτ Κατβάλα, αρχισυντάκτης του Wired UK, και τόνισε ότι «Τα NFT αποδίδουν την έννοια της ιδιοκτησίας σε κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν μπορεί να ανήκει. Δεν σας ανήκει η εικόνα αυτή καθ’ εαυτή, αλλά έχετε το δικαίωμα να ορίσετε τον εαυτό σας ως κάτοχο αυτής της εικόνας».

Η Εντελάιν Λι, σχεδιάστρια μόδας, που κατασκευάζει ψηφιακά ρούχα NFT -είδη που υπάρχουν μόνο στον ψηφιακό κόσμο- πιστεύει ότι αυτή η συζήτηση είναι σε εξέλιξη: «Οι άνθρωποι στο κρυπτογραφημένο σύμπαν έχουν διαφορετικά γούστα και απόψεις από τον “επίπεδο” κόσμο, οπότε η αγορά και το αφήγημα διαμορφώνονται γύρω από τις δικές τους αξίες», υποστηρίζει, «Η τεχνολογία Blockchain είναι σπουδαία επειδή η αυθεντικότητα και η ιδιοκτησία είναι αδιαμφισβήτητη και όλοι μπορούν να δουν δημοσίως ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του κομματιού».

Η Ελένα Σάιλενοκ, διευθύνουσα σύμβουλος της Clothia, μιας εταιρείας μόδας που επίσης δημιουργεί ρούχα σε NFTs, συμφωνεί: «Οι κανόνες δεν έχουν ακόμη παγιωθεί», λέει και διευκρινίζει ότι «[Είναι] ακόμα ένα πολύ νέο μέσο, ​​οπότε ανυπομονούμε να δούμε τι θα φέρει το μέλλον. Τα θεμελιώδη οφέλη που αφορούν την ιδιοκτησία και τη διαφάνεια είναι πολύ μεγάλα, και είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε νέες περιπτώσεις χρήσης σε όλους τους κλάδους, με τη μορφή εμπειριών, τέχνης ή πρόσβασης».

