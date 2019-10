Μεταξύ Γιάνη και Ευκλείδη

Ο θρύλος λέει πως ο Γιάνης Βαρουφάκης άσκησε βέτο για να μπει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στην ΠΦΑ (Πρώτη Φορά Αριστερά) κυβέρνηση.

Ο Αλέξης Τσίπρας απόλυτα γοητευμένος ήθελε τον κ. Βαρουφάκη ως μύτη της διαπραγματευτικής βελόνας της κυβέρνησής του. Ο κ. Βαρουφάκης όμως έβλεπε κάπως «δεξιό» το ισοζύγιο των οικονομολόγων του ΣΥΡΙΖΑ (Σταθάκης, Δραγασάκης) και επέμεινε να μπει στην κυβέρνηση και ο Ευκλείδης. Η μεσοβέζικη λύση δόθηκε με μια θέση ούτε πολύ μακριά, ούτε πολύ κοντά στην φωτιά: στο υπουργείο Εξωτερικών για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.

Ως φίλος του Γιάνη Βαρουφάκη ο κ. Τσακαλώτος βοήθησε πολύ στη δύσκολη επικοινωνία του με τον Γιώργο Χουλιαράκη.

Ο Γιάνης όμως ποτέ δεν τον συγχώρησε πως πήρε την θέση του μετά την εκπαραθύρωσή του από την θέση του υπουργού Οικονομικών στο τέλος της εξάμηνης διαπραγμάτευσης το 2015. «Με πούλησε» ήταν κάπως το συναίσθημα και μάλιστα οξύ μετά το βέτο για να εισέλθει στο κυβερνητικό σχήμα.

Η δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες 2015, 2016 και 2017 δείχνει πως μετά από εκείνο το τραυματικό γεγονός ο Γιάνης Βαρουφάκης βίωσε μια δημιουργική μοναξιά. Μόνος στο καναβάτσο, είδε παραδόξως τους τραπεζικούς του λογαριασμούς να αβγατεύουν από την απήχηση της προσωπικής του εμπειρίας στο Eurogroup.

Την ίδια ώρα ο άλλοτε φίλος, ως υπουργός Οικονομικών, απ’ τους μακροβιότερους, επαίρεται πως μόνο αυτός κατάφερε να ολοκληρώσει Μνημόνιο. Κι αυτό είναι σωστό.

Όμως η ζωή έχει γυρίσματα.

Σήμερα ο Γιάνης Βαρουφάκης είναι στον αφρό της κινηματικής ριζοσπαστικής Αριστεράς, και πρόεδρος κόμματος ενώ ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

Ο πρώτος περπατάει στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας και ο δεύτερος στις σκάλες μεταξύ πρώτου και δεύτερου στη Βουλή.

Ο πρώτος κατηγορεί ευθέως τον δεύτερο για την επιλογή της υπερφορολόγησης και πηγαίνει με σοβαρό κοστούμι στην πρεμιέρα του Γαβρά. Ο δεύτερος σνομπάρει την ταινία με βρετανικό φλέγμα (life is too short) και πιάνει καλή θέση δίπλα στον Μάριο Ντράγκι στο κλειστό dinner της Τράπεζας της Ελλάδος πρόσφατα.

Βέβαια ένα μικρό «τσίμπημα» στην καρδιά δεν κρύβεται εύκολα –ίσως γιατί ο Γιάνης είναι αρχηγός κόμματος που οι περισσότεροι ψηφοφόροι του είναι 17-34 και έχει χαράξει ήδη πρώτος την ατζέντα κατά των εξορύξεων στο πλευρό της Γκρέτας. Κι αυτός ο Ντράγκι, τι το ‘θελε το αστείο «we are all adults in this room» προχθές στην ταράτσα του κ. Στουρνάρα;

Υπάρχει ηλεκτρισμός μεταξύ των δύο κορυφαίων στα λιβάδια της ανέμελης Αριστεράς. Και μπορεί ο ένας να εισήλθε στο κοινοβούλιο ενώ ο άλλος στα άδυτα της ΤτΕ, ωστόσο η μάχη για τα αριστερά της Aριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ μαίνεται αδυσώπητη, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας μετατοπίζεται δεξιότερα.