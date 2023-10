H αφελής έμπνευση του Κασσελάκη με το ΠΑΣΟΚ

Ως «επιτυχημένος επιχειρηματίας» και αρχηγός πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασσελάκης έδωσε την Κυριακή το βράδυ την εντύπωση ότι απέκτησε κάτι νέο βιαστικά, χωρίς due diligence. Χωρίς την επισταμένη, δηλαδή, έρευνα που απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές για τη διάγνωση προβλημάτων και αδυναμιών.

Η εντύπωση προκύπτει από τα παρακάτω: «Oντως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχα πει και στην προεκλογική μου καμπάνια, δεν είχε μεγάλη παρουσία στον κοινωνικό ιστό της χώρας». Το «όπως είχα πει» είναι βέβαια συζητήσιμο, εφόσον κανείς δεν θυμάται τον Κασσελάκη να αναδεικνύει πριν από τις κομματικές κάλπες το πρόβλημα της μειωμένης παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στον κοινωνικό ιστό.

Το ίδιο βράδυ, ο νέος αρχηγός έκανε και άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζοντας «εξαιρετικό» τον υποψήφιό του για τον Δήμο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, όπως φυσικά και τον Κώστα Ζαχαριάδη του ΣΥΡΙΖΑ, που ήρθε τρίτος. Προσέθεσε ότι «υπάρχουν ευκαιρίες από εδώ και πέρα για να χτίσουμε τη μεγάλη προοδευτική παράταξη η οποία θα κυβερνήσει τον τόπο μας».

Επομένως: την Κυριακή που ο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλώς δεν ενίσχυσε τις δυνάμεις του αλλά κινήθηκε καθοδικά στις αυτοδιοικητικές κάλπες, ο νέος αρχηγός του μίλησε ανοικτά για αυτά που δεν βρήκε στο κόμμα (παρουσία στον κοινωνικό ιστό) και έδειξε να κοιτάζει προς ένα άλλο, το ΠΑΣΟΚ, που είναι γνωστό ότι διαθέτει αυτά που ψάχνει. Αλλωστε, όπως εύστοχα έχει πει ο Βαγγέλης Βενιζέλος, το ΠΑΣΟΚ υπήρξε «το κατεξοχήν κόμμα της Μεταπολίτευσης».

Πολιτικοί παρατηρητές διέγνωσαν στην κίνηση του κ. Κασσελάκη τα χαρακτηριστικά που διέπουν έναν ικανό μάνατζερ. Με αγγλικούς όρους, τη δυνατότητα να σκέφτεται κανείς «out of the box» (έξω από το κουτί) και «fast on his feet». Το δεύτερο δεν μπορεί να μεταφραστεί κατά λέξη ως «γρήγορα πάνω στα πόδια του», διότι απλά δεν σημαίνει τίποτα. Σύμφωνα με το Λεξικό της Οξφόρδης η έκφραση περιγράφει εκείνον που μπορεί να σκέφτεται και να λαμβάνει γρήγορα αποφάσεις.

Οντως, η σκέψη «out of the box» ταιριάζει στο άνοιγμα που έκανε ο Κασσελάκης εκτός του «κουτιού» του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ. Το πρόβλημα όμως στην πολιτική είναι ότι για να γίνει ένας γάμος (πείτε το συμπόρευση, συμπαράταξη ή όπως αλλιώς θέλετε), θα πρέπει να το θέλει και ο άλλος. Και ο Ανδρουλάκης δεν δείχνει καμία τέτοια διάθεση.

Σύμφωνα με το πολιτικό ρεπορτάζ, ο Κασσελάκης αναμένεται ότι θα αναχωρήσει μετά τον β’ γύρο της Κυριακής για τις Ηνωμένες Πολιτείες (ο αδερφός του Στέλιος έχει εξηγήσει ότι χρειάζεται να μεταφέρει τα ρούχα του). Επιστρέφοντας θα πρέπει να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Θεωρητικώς, η απουσία αυτή θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα στον Παύλο Πολάκη –τον στενότερο συνεργάτη του Κασσελάκη, τον οποίο επέλεξε και ως υπερσυντονιστή– να κρατήσει επιτέλους, έστω και για λίγο, στα χέρια του το τιμόνι του κόμματος. Αλλά και να διερευνήσει τις γέφυρες με το ΠΑΣΟΚ. Πώς όμως; Εκτοξεύοντας φραστικούς «κουβάδες με σκ@τ@»*;

*Τη φράση «ΕΝΑΣ ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΚ@Τ@!!!!» χρησιμοποίησε ο Πολάκης στις 1/10 εναντίον του δημοσιογράφου και εκδότη του «Βήματος», Γιάννη Πρετεντέρη. Λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα ο Κασσελάκης τον έχρισε υπερσυντονιστή του κόμματος. Ο Πολάκης συνέχισε επιτιθέμενος με απειλητικό ύφος εναντίον του σκιτσογράφου της «Καθημερινής» Δημήτρη Χαντζόπουλου.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News