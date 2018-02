Τσίπρας στο πλήρωμα του (εμβολισμένου) «Γαύδος»: «Η ψυχραιμία είναι γενναιότητα» [εικόνες]

Στο υπουργείο Ναυτιλίας μετέβη το πρωί της Πέμπτης ο Πρωθυπουργός, λίγες ώρες μετά το επεισόδιο στην περιοχή των Ιμίων με τον εμβολισμό του περιπολικού «Γαύδος» του Λιμενικού Σώματος από τουρκική ακταιωρό. Ο Αλέξης Τσίπρας προήδρευσε σύσκεψης με την πολιτική και φυσική ηγεσία του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ είχε και συνάντηση με τα μέλη του πληρώματος του «Γαύδος» (φωτογραφίες κάτω / INTIMEnews).

Λίγο μετά τις 10 το πρωί, ο Πρωθυπουργός εισήλθε στο θάλαμο επιχειρήσεων του υπουργείου Ναυτιλίας, σε μία συμβολική κίνηση στήριξης των δυνάμεων του Λ.Σ. που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου (δείτε τις φωτογραφίες κάτω) .

Συνειδητή ήταν και η επιλογή του υπουργείου Ναυτιλίας -και όχι του υπουργείου Εθνικής Αμυνας- για την επίσκεψη του κ. Τσίπρα, έτσι ώστε να μην θεωρηθεί ότι απαντά σε πολεμικές προκλήσεις και απειλές (όπως αυτές της Αγκυρας δια στόματος μάλιστα ακόμα και του ίδιου του προέδρου Ερντογάν) αλλά και να καταστήσει σαφές ότι δεν επιθυμεί την κλιμάκωση της έντασης.

«Δείξατε ψυχραιμία και η ψυχραιμία είναι γενναιότητα», είπε στα μέλη του πληρώματος του περιπολικού «Γαύδος» ο Πρωθυπουργός και ακολούθως φωτογραφήθηκε χαμογελαστός μαζί τους.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του «Ε», ένα από τα μέλη του πληρώματος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές του επεισοδίου που, όπως είπε, σημειώθηκε σε απόσταση περίπου ενός μιλίου από τα Ίμια. Σύμφωνα με την περιγραφή, αλλά και στοιχεία που υπάρχουν για τις κινήσεις των τουρκικών σκαφών, στόχος των Τούρκων ήταν να βουλιάξουν το πλωτό του Λιμενικού και η σύγκρουση δεν οφείλεται σε κάποιο επικίνδυνο ελιγμό ή κάτι ανάλογο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Αμυνας έχει στη διάθεσή του βίντεο από το επεισόδιο, το οποίο ο Πάνος Καμμένος έδειξε στους ομολόγους του στο ΝΑΤΟ.

Το πρόσφατο περιστατικό κοντά στα Ίμια, ήταν αποτέλεσμα μιας απολύτως ανεύθυνης στάσης της τουρκικής ακτοφυλακής, που έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, διαμηνύνοντας ταυτόχρονα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ούτε να επιτρέψει, ούτε να ανεχθεί αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Οι Τούρκοι πάντως δεν δείχνουν να πτοούνται, καθώς από νωρίς το πρωί, δύο σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής επέστρεψαν στην περιοχή των Ιμίων, πλέοντας γύρω από τις βραχονησίδες ακόμη και δυτικά τους, προς την Καλόλιμνο.

Παρά τις ίσες αποστάσεις που τήρησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην τοποθέτησή του για το επεισόδιο, η ελληνική πλευρά εξακολουθεί να ποντάρει στον αμερικανικό παράγοντα και μία ενδεχόμενη παρέμβαση των ΗΠΑ προς αποκλιμάκωση της έντασης.

Το πόσο βάσιμες είναι οι εν λόγω προσδοκίες της Αθήνας θα διαφανεί από την επίσκεψη του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον στην Αγκυρα την Παρασκευή, στην οποία θα είναι παρών και ο αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

O κ. Πάιατ ανέβασε μάλιστα και μία φωτογραφία του Πάνου Καμμένου με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Τζέιμς Μάτις, με -μία γεμάτη νόημα- λεζάντα: «Yπουργέ Μάτις σε ευχαριστώ για την ισχυρή στήριξή σου στη συμμαχία μας με την Ελλάδα» (δείτε κάτω).

Thank you Secretary Mattis for your strong support for our alliance with Greece. https://t.co/1tQaBRwbI0

— Geoffrey Pyatt (@USAmbGreece) February 15, 2018