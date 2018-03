Ο Τραμπ ενέκρινε τελικά τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό (παρά την απειλή για βέτο)

Αιφνιδίασε ακόμη και τους συμβούλους του. Ακολουθώντας όμως το μότο του, «πάνω απ’ όλα η Αμερική», και αποφεύγοντας ένα τρίτο για φέτος «λουκέτο» στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τελικά έβαλε την υπογραφή του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε τον νόμο για τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους, προς ανακούφιση του Κογκρέσου. Αλλά και χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων που απειλούνταν, άλλη μια φορά, να τεθούν σε τεχνική αργία.

Νωρίτερα, ο Τραμπ εμφανιζόταν δυσαρεστημένος και έτοιμος να γυρίσει την πλάτη στην έγκριση του νόμου. Και αυτό γιατί στο νομοσχέδιο 1,3 τρισ. δολαρίων, για τον προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται επαρκής χρηματοδότηση για το περιβόητο τείχος που θέλει ο Τραμπ να κατασκευάσει στα σύνορα με το Μεξικό, ώστε να αποτρέψει την έλευση μεταναστών.

Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, την Παρασκευή, τόνισε ότι οι πρόσφατες περικοπές στον προϋπολογισμό έθεσαν σε μεγάλο κίνδυνο την Αμερική. Υπογράμμισε, ακόμη, ότι ενέκρινε τον νόμο για τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους επειδή θεώρησε ότι πρόκειται για ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Σε αυστηρό τόνο, όμως, προειδοποίησε το Κογκρέσο ότι δεν πρόκειται να υπογράψει ξανά έναν νόμο «σαν αυτόν».

Στο νομοσχέδιο, πάντως, δεν περιλαμβάνεται κάποια συμφωνία για το πρόγραμμα Daca που έχει προστατεύσει περίπου 700.000 νεαρούς μετανάστες, γνωστούς και ως «ονειροπόλους». Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί δεν βρήκαν τη χρυσή τομή: Οι πρώτοι πρότειναν παράταση του Daca κατά τρία έτη με αντάλλαγμα 25 δισ. δολάρια για την κατασκευή του «τείχους». Οι Δημοκρατικοί, από την άλλη, ήταν έτοιμοι να το δεχτούν μόνο εάν εξασφαλιζόταν ιθαγένεια σε 1,8 εκατομμύρια άτομα που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα Daca.

Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν οι Δημοκρατικοί για την έγκριση του νομοσχεδίου, 90 όμως συντηρητικοί Ρεπουμπλικανοί το καταψήφισαν κάνοντας λόγο για τερατούργημα.

Νωρίτερα, με μήνυμά του στο Twitter, απείλησε ότι θα θέσει βέτο στον νόμο για την έγκριση του νομοσχεδίου του προϋπολογισμού, πιάνοντας εξαπίνης τον Λευκό Οίκο.

I am considering a VETO of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense, is not fully funded.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2018