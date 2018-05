O Κάνιε Γουέστ έβαλε σε εξώφυλλο δίσκου το μπάνιο με τα ναρκωτικά της Γουίτνεϊ Χιούστον

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η απόφαση, της τελευταίας στιγμής, του Κάνιε Γουέστ να χρησιμοποιήσει για μουσικό εξώφυλλο μία φωτογραφία που δείχνει τα ναρκωτικά που έκανε η Γουίτνεϊ Χιούστον.

Εκείνη την περίοδο η τραγουδίστρια πολεμούσε τον εθισμό της στις ουσίες, μια μάχη η οποία κράτησε έξι χρόνια.

Υπενθυμίζουμε ότι, τελικά, η εξαίρετη ερμηνεύτρια, βρέθηκε νεκρή σε μπανιέρα ξενοδοχείου, το 2012, από πνιγμό, έπειτα από χρήση ναρκωτικών.

Η επίμαχη φωτογραφία είχε τραβηχτεί κρυφά από μέλος της οικογένειας Χιούστον και είχε δημοσιευτεί τότε, στο περιοδικό National Enquirer.

Η εικόνα δείχνει το μπάνιο του δωματίου της γεμάτο με ουσίες, φάρμακα και σύνεργα για χρήση ναρκωτικών.

Και, όπως βλέπετε, όλα αυτά μέσα σε ένα απίστευτο χάος.

Τη φωτογραφία αυτή, λοιπόν, επέλεξε να αγοράσει έναντι αδράς αμοιβής και να κάνει εξώφυλλο ο Κάνιε στο επερχόμενο άλμπουμ τού ράπερ Pusha Τ., με τίτλο «Daytona», στο οποίο είναι παραγωγός.

Σε συνέντευξή του, στο The Angie Martinez Show, ο ράπερ Pusha Τ. δεν δίστασε μάλιστα να αποκαλύψει πως αρχικά το εξώφυλλο ήταν άλλο και ο Κάνιε το άλλαξε λίγο πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος.

Οπως ήταν αναμενόμενο, οι αντιδράσεις από αυτή την ενέργεια ήταν πολλές και έντονες, με πρώτη και καλύτερη την ξαδέρφη της Χιούστον, η οποία χαρακτήρισε την κίνησή του αυτή αηδιαστική, τονίζοντας:

«Το να το κάνεις για να κερδίσεις δημοσιότητα είναι απόλυτα αηδιαστικό. Πλήγωσες την οικογένειά μου και την κόρη μου. Είναι ρηχό, είναι ξεφτιλισμένο».

Στενά μέλη της ίδιας οικογένειας έσπευσαν, επίσης, να καταδικάσουν την επιλογή του εκκεντρικού τραγουδιστή και δήλωσαν «εξαιρετικά απογοητευμένοι», επισημαίνοντας: «Ακόμη και στον θάνατο της Γουίτνεϊ, βλέπουμε ότι κανείς δεν εξαιρείται από τη σκληρή πραγματικότητα του κόσμου».

Daytona is the first project out of Wyoming. I’m really proud of what we put together. We’ve spent a year and a half digging for samples and writing. I really appreciate the overwhelmingly positive response that we’ve been receiving. 🙏🙏🙏

— KANYE WEST (@kanyewest) May 24, 2018