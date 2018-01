O Αχιλλέας… μαύρισε σε συμπαραγωγή των Netflix και BBC

Το BBC δημοσίευσε τις πρώτες εικόνες από τη νέα σειρά «Troy: Fall of a City», προκαλώντας αγανάκτηση και θυμό σε αρκετούς φίλους των τηλεοπτικών σειρών.

Η νέα συμπαραγωγή από Netflix και BBC βρέθηκε εν μέσω σκληρής κριτικής ήδη προτού ακόμα αρχίσει να προβάλλεται ο πρώτος από τους οκτώ κύκλους που έχουν προαναγγελθεί.

Ο λόγος είναι γιατί μπορεί μεν η σειρά να αναφέρεται στην περίοδο της Τροίας και της ιστορίας της, αλλά τους ρόλους του Αχιλλέα υποδύεται μαύρος ηθοποιός.

Χρήστες σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και τις σελίδες που προωθείται η σειρά, έχουν εκφράσει τα αρνητικά τους συναισθήματα, βγάζοντας στην άκρη το ρατσιστικό κομμάτι και μένοντας στο αυστηρά ιστορικό κομμάτι του χαρακτήρα, το οποίο και το BBC και το Netflix, παραποιεί.

they cast a black man as Achilles. in other words, don’t even bother watching this one. https://t.co/C0hvSfg1ut

— Edward C. Yong ن (@infernoxv) December 25, 2017