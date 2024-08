Βοηθοί των σταρ: αφοσίωση, ναρκωτικά, θάνατος

Το Σάββατο της 28ης Οκτωβρίου του 2023, λίγο μετά το μεσημέρι, ο Κένεθ Ιγουαμάσα, προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι, έφυγε από το σπίτι για να κάνει κάποιες δουλειές του ηθοποιού. Προηγουμένως όμως γέμισε μια σύριγγα με κεταμίνη και έκανε μια ένεση στο αφεντικό του.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς ο πρωταγωνιστής της επιτυχημένης σειράς «Τα Φιλαράκια» είπε στον βοηθό του: «Ρίξε μου μια μεγάλη δόση». Και για τρίτη φορά εκείνη την ημέρα, πριν φύγει, ο Ιγουαμάσα έκανε υπάκουα ό,τι του ζητήθηκε, όπως έκανε επί 25 χρόνια που ήταν στην υπηρεσία του Μάθιου Πέρι, γράφει στους Times του Λονδίνου ο Κίραν Σάουθερν, ανταποκριτής της βρετανικής εφημερίδας στο Λος Αντζελες.

Ο Πέρι ζούσε σε μια έπαυλη πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με θέα στον ωκεανό, στο Πασίφικ Παλισέιντς του Λος Αντζελες, μια συνοικία-καταφύγιο διασήμων, καλλιτεχνών και διανοουμένων. Οταν επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου, ο 59χρονος Ιγουαμάσα βρήκε τον Πέρι να επιπλέει μπρούμυτα στο τζακούζι του. Ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 54 ετών από υπερβολική δόση κεταμίνης, με το συμβάν να χαρακτηρίζεται αρχικά ως «ατύχημα» από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αλλά ο βοηθός του (και άλλα άτομα) συνελήφθη με την κατηγορία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διακίνηση κεταμίνης, για την οποία αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 15 ετών.

Το επεισόδιο, σημειώνει ο Κίραν Σάουθερν στους Times, φώτισε μια παραγνωρισμένη πτυχή του Χόλιγουντ: την περίπλοκη σχέση μεταξύ των διασημοτήτων και των προσωπικών βοηθών που διευθύνουν τη ζωή τους. Συχνά υπό-αμειβόμενοι πλην όμως υπέρ-εργαζόμενοι, οι βοηθοί μπορούν να ασκήσουν τεράστια επιρροή στα διάσημα αφεντικά τους, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους κατά παραγγελία όλο το εικοσιτετράωρο, από το ραντεβού τους για κούρεμα, μέχρι, σε ακραίες περιπτώσεις, την εξεύρεση ναρκωτικών. Στον υπέρ-προστατευμένο και κλειστό κόσμο των πλουσίων και διασήμων, εξάλλου, συχνά οι σταρ ζουν μοναχικά και εκτός από τη φροντίδα βασίζονται στους βοηθούς τους και για συντροφιά.

Οι ανώνυμοι εργαζόμενοι αποκτούν μεν πρόσβαση στον λαμπερό κόσμο των διασημοτήτων, αλλά η δουλειά τους μπορεί να είναι από εξαντλητική έως και επικίνδυνη, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ιγουαμάσα. Οι βοηθοί προστατεύονται ελάχιστα έως καθόλου: δεν υπάρχει τμήμα ανθρώπινου δυναμικού για να καταγγείλουν κακή συμπεριφορά ενώ η απώλεια της θέσης εργασίας μπορεί να σημαίνει τον αποκλεισμό τους από τη βιομηχανία του θεάματος.

«Δεν μπορώ πραγματικά να φανταστώ τι είδους έλεγχοι και ισορροπίες θα μπορούσαν να υπάρχουν στο σύστημα των βοηθών, επειδή νομίζω ότι είναι εγγενώς ρυθμισμένο ώστε να είναι τρομερό», δήλωσε η Ροουίνα Τσιού, η οποία εργάστηκε για τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν για δύο μήνες το 1998, μέχρι που ο διαβόητος παραγωγός προσπάθησε να τη βιάσει. «Οντως έχασα εκείνη τη δουλειά και δεν δούλεψα ποτέ, μα ποτέ ξανά, στη βιομηχανία του θεάματος. Αν απογοητεύσεις ένα υψηλά ιστάμενο άτομο ή μια διασημότητα όπως ο Χάρβεϊ, αν αποτύχεις στο παραμικρό, να του φέρεις ένα στυλό, τα αγαπημένα του M&Ms ή οτιδήποτε άλλο, απολύεσαι επί τόπου. Και δεν θα δουλέψεις ποτέ ξανά στη βιομηχανία, επειδή ελέγχεται πάρα πολύ από μεγαλομανή κέντρα εξουσίας. Μόλις προσβάλεις έναν από αυτούς, όλος ο πύργος από τραπουλόχαρτα γκρεμίζεται», πρόσθεσε.

Η απολογία του Ιγουαμάσα αποκαλύπτει πώς προμηθευόταν κεταμίνη για τον Μάθιου Πέρι, πληρώνοντας χιλιάδες δολάρια σε μετρητά σε φερόμενους εμπόρους, πράγμα που έκανε με την καθοδήγηση του ηθοποιού, ο οποίος είχε μακρύ ιστορικό κατάχρησης ουσιών. Το δικό του είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα κάποιου που βρίσκεται κοντά σε μια διασημότητα και παίζει ακούσια ρόλο στον θάνατό του.

Η επί πολλά χρόνια οικονόμος της Μέριλιν Μονρόε, Γιούνις Μάρεϊ, λέγεται ότι έλαβε εντολή από τον ψυχίατρο της ηθοποιού να την παρακολουθεί τη νύχτα του θανάτου της το 1962. Η Μάρεϊ βρήκε το γυμνό σώμα της Μονρόε αφού πέθανε από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών σε ηλικία 36 ετών. Και έκτοτε συζητείται έντονα ο ρόλος της στη ζωή και τον θάνατο της εύθραυστης σταρ του Χόλιγουντ.

Σε ένα ντοκιμαντέρ του Netflix, με τίτλο «The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes», βασισμένο σε κασέτες με συνεντεύξεις που έκανε τη δεκαετία του 1980 ο Αντονι Σάμερς με μερικούς από τους πιο κοντινούς της ανθρώπους, η Μάρεϊ ακούγεται να λέει ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι, με τον οποίο η Μονρόε είχε σχέση, ήταν στο σπίτι της το απόγευμα της ημέρας που πέθανε. Τις ημέρες που προηγήθηκαν του θανάτου της, εξάλλου, η Μονρόε είπε σε έναν φίλο της ότι ήταν «πολύ ερωτευμένη και θα παντρευόταν τον Μπόμπι Κένεντι». Η Μάρεϊ δήλωσε, επίσης, ότι ο Κένεντι και η Μονρόε είχαν έναν τρομερό καβγά την ημέρα του θανάτου της.

Η βοηθός της Γουίτνεϊ Χιούστον, Μέρι Τζόουνς, βρήκε το πτώμα της μετά τον θάνατο της τραγουδίστριας από πνιγμό σε μια μπανιέρα σε ξενοδοχείο του Μπέβερλι Χιλς το 2012. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η βοηθός -η οποία ουδέποτε κατηγορήθηκε για κάποιο αδίκημα- έφυγε για να κάνει εξωτερικές δουλειές αφού είπε στη Χιούστον να κάνει μπάνιο για να προετοιμαστεί για ένα πάρτι πριν από τα βραβεία Γκράμι που θα γινόταν στο ξενοδοχείο εκείνο το βράδυ.

Η πιο στενή βοηθός της Χιούστον, ωστόσο, ήταν η Ρόμπιν Κρόφορντ με τη σχέση τους να ξεπερνά την απλή απασχόληση. Ηταν πάρα πολλά χρόνια φίλες και στην εφηβεία τους είχαν επίσης ερωτική σχέση. «Δεν ήταν μόνο το ότι κοιμόμασταν μαζί», έγραψε η Κρόφορντ στο βιβλίο της «A Song for You: My Life with Whitney Houston», που κυκλοφόρησε το 2019. «Μπορούσαμε να εμπιστευτούμε η μία στην άλλη τα μυστικά μας, τα συναισθήματά μας και το ποιες ήμασταν. Ημασταν φίλες, ήμασταν ερωμένες. Ημασταν τα πάντα η μία για την άλλη. Δεν ήμασταν ερωτευμένες. Απλά ήμασταν. Είχαμε η μία την άλλη. Ημασταν ένα: έτσι αισθανόμασταν», αποκάλυψε.

Ο Μάικλ Τζάκσον, στο μεταξύ, παρόλο ότι είχε δίπλα του ολόκληρη κλίκα από ακόλουθους και βοηθούς, στηριζόταν σε έναν άνθρωπο, τον Κόνραντ Μάρεϊ, που ήταν ο προσωπικός του γιατρός, που περνούσε τα βράδια του κάνοντας στον βασιλιά της ποπ ενέσεις με προποφόλη, το πιο δημοφιλές αναισθητικό στα χειρουργεία των ΗΠΑ. «Θέλετε να μάθετε πόσο κοντά ήμασταν; Κάθε βράδυ κρατούσα το πέος του για να του τοποθετήσω έναν καθετήρα, επειδή είχε ακράτεια τη νύχτα», δήλωσε ο Μάρεϊ στη Mail on Sunday το 2013, ο οποίος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά την τυχαία υπερβολική δόση ισχυρού αναισθητικού που χορήγησε στον Τζάκσον το 2009.

Η Μπόνι Λόου-Κράμεν ήταν επί 25 χρόνια η προσωπική βοηθός της βραβευμένης με Οσκαρ ηθοποιού Ολυμπίας Δουκάκη και του συζύγου της, επίσης ηθοποιού Λούις Ζόριτς. Δεν σοκαρίστηκε από την είδηση ότι ο Ιγουαμάσα κατηγορήθηκε για τον θάνατο του αφεντικού του. «Σκέφτηκα “πάλι τα ίδια”», δήλωσε η Λόου-Κράμεν συγγραφέας του βιβλίου «Be the Ultimate Assistant» και πρόσθεσε: «Αυτό δεν ήταν μεγάλη έκπληξη στον κόσμο των βοηθών διασήμων. Είναι σίγουρα μια τραγική ιστορία που αναδεικνύει, για άλλη μια φορά, πόσο ευπαθής είναι αυτός ο ρόλος και μας κάνει όλους να σκεφτούμε ξανά τι κάνουμε και πώς το κάνουμε».

Ο ρόλος του προσωπικού βοηθού, υπογραμμίζει, ακόμη, ο Κίραν Σάουθερν στους Times, σχεδόν πάντα περιλαμβάνει την εργασία για κάποιον που βρίσκεται σε θέση ισχύος. Οι εργοδότες δεν θέλουν να ακούνε τη λέξη «όχι», γράφει, και οι εργαζόμενοι μπορεί να αισθάνονται ότι πιέζονται να υπερβούν ηθικά όρια.

«Με τη φήμη έρχεται ο πλούτος, τα πολλά χρήματα και η εξουσία», εξηγεί η Λόου-Κράμεν. «Οι διάσημοι δεν θέλουν να ακούσουν τη λέξη “όχι” και νιώθουν ότι είναι υπεράνθρωποι. Τους κάνουν να αισθάνονται ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα και οι άνθρωποι που βρίσκονται στην τροχιά τους τούς δίνουν τη δύναμη να το κάνουν αυτό. Εμείς ασχολούμαστε με το “ναι”. Είμαστε σε μια δουλειά που πρέπει να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν».

Η Μπόνι Λόου-Κράμεν, η οποία διδάσκει επίσης, στα σεμινάριά της για το πώς μπορεί να γίνει κάποιος/κάποια προσωπικός βοηθός, συμβουλεύει όποιον κάνει αίτηση για μια τέτοια θέση εργασίας να περιγράψει τα ηθικά του όρια όσο το δυνατόν νωρίτερα, ιδανικά στη συνέντευξη.

«Η συμβουλή μου είναι ότι την πρώτη φορά που ο διάσημος ξεπερνάει τα όρια, χρειάζεται να πείτε κάτι», δήλωσε η Λόου-Κράμεν. «Είναι πραγματικά δύσκολο, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί την πρώτη φορά που υπάρχει αίτημα να κάνετε κάτι που σας κάνει να αισθάνεστε άβολα«.

»Δεν χρειάζεται να αφορά σε ναρκωτικά. Θα μπορούσε να αφορά την πλαστογράφηση μιας υπογραφής, την παραποίηση κάποιου αρχείου, το ψέμα για μια σχέση ή το ψέμα για το πού βρίσκεται [ο εργοδότης σας]. Οι παραβιάσεις της ηθικής και της δεοντολογίας μπορούν πραγματικά να καλύψουν όλο το φάσμα», λέει.

Σύμφωνα με τη σελίδα του στο LinkedIn, ο Ιγουαμάσα εργαζόταν για τον Μάθιου Πέρι επί 25 χρόνια. Ο ίδιος περιέγραφε τον εαυτό του ως διακριτικό και πιστό, επίσης εγγυητή «απόλυτης εμπιστευτικότητας». Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί αυτές οι ιδιότητες εκτιμήθηκαν τόσο πολύ από τον Πέρι, ο οποίος είχε ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του κάτω από τον έντονο έλεγχο των μέσων ενημέρωσης, γράφει ο Σάουθερν. Σύμφωνα δε με τη 49χρονη Ροουίνα Τσιου, οι βοηθοί μπορεί να αντιμετωπίζονται από τα αφεντικά τους ως αναλώσιμοι, γεγονός που σταδιακά διαβρώνει την αυτοεκτίμηση και την αίσθηση ταυτότητας. Ο Ιγουαμάσα ζούσε στο σπίτι του Πέρι, γεγονός που υποδηλώνει ότι είχαν στενή σχέση οι δύο τους, οπότε θα του ήταν ακόμη πιο δύσκολο να πει «όχι» στον ηθοποιό.

«Δεν νομίζω ότι μπορείς να ζεις με κάποιον 24 ώρες το 24ωρο και να μην προσκολληθείς συναισθηματικά», δήλωσε η Τσιού, προσθέτοντας ότι αυτό δείχνει τις συχνά αδιανόητες καταστάσεις στις οποίες βρίσκονται οι βοηθοί.

«Οχι μόνο έχασε τα προς το ζην, όχι μόνο φοβάται τώρα για τις νομικές επιπτώσεις, αλλά πιθανότατα έχασε στην πραγματικότητα έναν φίλο και κάποιον που ήταν κοντά του. Αυτό είναι ένα ισχυρό μείγμα, συναισθηματικό, επαγγελματικό και νομικό. Ολα αυτά τα πράγματα έρχονται μαζί», τόνισε.

