Σοκ: Νεκρός στην μπανιέρα του ο Μάθιου Πέρι, ο «Τσάντλερ» από τα «Friends»

Ο αμερικανοκαναδός ηθοποιός και παραγωγός Μάθιου Πέρι, διάσημος αφού ενσάρκωσε τον Τσάντλερ Μπινγκ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Τα φιλαράκια» («Friends»), βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σε ηλικία 54 ετών, ανέφεραν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αργά το βράδυ του Σαββάτου (ξημερώματα Κυριακής, ώρα Ελλάδος) — το CNN έκανε λόγο για ατύχημα και πνιγμό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Los Angeles Times, η αστυνομία τον βρήκε πεθαμένο μέσα σε μπανιέρα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας και πληροφορίες του –ειδικευμένου στην κάλυψη διασημοτήτων– ιστότοπου TMZ, ο οποίος ήταν το πρώτο μέσο που αναφέρθηκε στον θάνατό του.

Ο Μάθιου Πέρι ταυτίστηκε με τη σειρά «Φιλαράκια» που προβαλλόταν στο NBC για δέκα σεζόν (1994-2004). Ενσάρκωσε τον ρόλο του χιουμορίστα της παρέας, του Τσάντλερ Μπινγκ.

Ηταν ένας κόντρα ρόλος. Μακριά από τις κάμερες ο Πέρι έδινε μάχη με τους δαίμονές του. Για χρόνια πάλευε να αντιμετωπίσει την εξάρτησή του από τα αναλγητικά, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά είχε χρειαστεί επανειλημμένα να μπει σε κλινικές αποτοξίνωσης.

Σε βιβλίο του με τίτλο «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», το οποίο είχε κυκλοφορήσει πριν από έναν ακριβώς χρόνο, ο Πέρι είχε αποκαλύψει πως έκανε θεραπεία στους Ανώνυμους Αλκοολικούς επί 30 χρόνια, έχοντας εν τέλει παρακολουθήσει περισσότερες από 5.000 συναντήσεις των Α.Α.. ώστε να ξεπεράσει τον εθισμό του στο αλκόολ. Είχε αναφερθεί, επίσης, στις 15 προσπάθειες αποτοξίνωσης που έκανε για να ξεπεράσει τον εθισμό του στα χάπια και τις ναρκωτικές ουσίες.

«Στο λεξικό, κάτω από τη λέξη “εθισμένος” θα πρέπει να υπάρχει μια φωτογραφία μου, να κοιτάζω γύρω μου σαν χαμένος», έγραφε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός είχε και στο παρελθόν μιλήσει σε συνεντεύξεις του για τον εθισμό του σε κάθε είδους καταχρήσεις, όπως χάπια, αλκοόλ και σκληρά ναρκωτικά. Είχε αποκαλύψει ότι ξεκίνησε το ποτό σε ηλικία 14 ετών, και στη συνέχεια τα χάπια, και μεταφέρθηκε πολλές φορές στα επείγοντα περιστατικά. Οταν συμμετείχε στα «Φιλαράκια» ήταν μόλις 24 ετών και ο εθισμός του στο αλκοόλ είχε ήδη φθάσει σε απροχώρητο σημείο. Ωστόσο, ο ίδιος έγραφε στο βιβλίο του: «Μπορούσα να το χειριστώ έως κάποιο σημείο. Οταν, όμως, έφθασα 34 ετών, είχα μπλέξει σε πραγματικά πάρα πολλά προβλήματα. Υπήρχαν και περίοδοι που ήμουν νηφάλιος στα γυρίσματα. Για παράδειγμα, στην ένατη σεζόν. Και μαντέψτε σε ποια σεζόν πήρα υποψηφιότητα στην κατηγορία του “Καλύτερου Ηθοποιού”. Ελεγα: “Αυτό κάτι πρέπει να μου πει”».

Κατά τον TMZ, πάντως, δεν εντοπίστηκαν ουσίες στο σπίτι του από τους αστυνομικούς.

Σε πρόσφατη εμφάνισή του σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Μάθιου Πέρι προκάλεσε κατάπληξη όταν παραδέχτηκε πως τον κυρίευε τεράστιο άγχος «κάθε βράδυ» στα γυρίσματα της σειράς.

♦ Διαβάστε: Μα σεξιστικά και τα «Φιλαράκια»;

Ο Μάθιου Πέρι είχε επίσης πρωταγωνιστήσει ή παίξει δεύτερους ρόλους σε κινηματογραφικές ταινίες, όπως η ρομαντική κομεντί Fools Rush In (1997, σε σκηνοθεσία Άντι Τέναντ, με συμπρωταγωνίστρια τη Σάλμα Χάγεκ), ή η αστυνομική κωμωδία The Whole Nine Yards (2000, σε σκηνοθεσία Τζόναθαν Λιν, με συμπρωταγωνιστές τον Μπρους Γουίλις και τη Ροζάνα Αρκέτ).

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News