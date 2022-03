Το τρομερό δίλημμα του Ζελένσκι: να οχυρωθεί στο Κίεβο ή να τον φυγαδεύσουν;

Τον Αμλετ και την περίφημη ρήση του «To be or not to be?» (Να ζει κανείς ή να μη ζει;) επικαλέστηκε την περασμένη Τρίτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων, θέλοντας να καταστήσει ξεκάθαρο ότι η αντίσταση κατά των ρώσων εισβολέων έχει αμιγώς υπαρξιακό χαρακτήρα για την Ουκρανία.