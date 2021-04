Πέταξε το drone της NASA στον Aρη γράφοντας ιστορία

Λίγο πριν από τις δύο το μεσημέρι, η NASA ανακοίνωσε ότι το drone που έχει στείλει τον Άρη κατάφερε να πετάξει δημιουργώντας ενθουσιασμό όχι μόνο στα μέλη της αποστολής αλλά σε ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα.

O ρομποτικός εξερευνητής της αποστολής Perseverance της NASA προσεδαφίστηκε στις 18 Φεβρουαρίου στον Άρη. To ρόβερ μετέφερε μαζί του και ένα αυτόνομο ιπτάμενο όχημα. Τα στελέχη της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας είχαν χαρακτηρίσει την απόπειρα του drone να πετάξει παρόμοιας σημασίας με την πρώτη πτήση των αδελφών Ράιτ.

