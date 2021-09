No Time To Die – Ξελασπώνοντας… τον Τζέιμς Μποντ

Mπορεί να έχετε δει το διαφημιστικό που κυκλοφορεί στο YouTube για την καθυστερημένη, εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο λόγω Covid, τελευταία ταινία του Μποντ, το ‘’No Time To Die’’ με τα Land στους αγρούς. Αν όχι, κάνει τα παρακάτω τρελά στο βίντεο…

Και μπορεί η πρεμιέρα της ταινίας να έχει πάει χρονικά πίσω, όμως και ο τίτλος είναι ταιριαστός με την εποχή. Δεν είναι εποχή να πεθάνεις μεσούντος κορωνοϊού. Ανεξαρτήτως, πάντως, συνειρμών πανδημίας, η Land Rover (που πλέον, εδώ και πολλά χρόνια, είναι όβερ όσον αφορά άλλα αμαξώματα και επικεντρώνεται στα πολυτελή της SUV και off-road) μόλις βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία να φέρει ζεστό χρήμα στα ταμεία της με το Defender V8 Bond Edition.

Μόλις 300 αντίτυπα έχουν κατασκευαστεί και όλα έχουν το ζητούμενο -ίσως και συλλεκτικό στο μέλλον (θα δείξει)- ταμπελάκι που γράφει «One of 300».

Αποδίδει «μόλις» 525 ίππους από έναν 5-λιτρο V8 βενζινοκινητήρα, ροπή 625 Nm που είναι αρκετή για να ξελασπώνεις από Αμαζόνιους, επιταχύνει από 0-100 km/h σε 5,2’’ και έχει τελική 240. Μαζί υπάρχει και όλο το show off της υπόθεσης όπως, για παράδειγμα, φωτιζόμενα μασπιέ με την ένδειξη «Defender 007» ενώ, μεταξύ άλλων, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να βλέπουν να προβάλλεται το γραφικό ‘’007’’ στο έδαφος από τα φώτα υποδοχής. Ντάξει, το τερμάτισαν, θα σκεφτείτε. Ομως η πολυπόθητη πρεμιέρα που είναι ήδη εδώ και καιρό σε φάση pending, ετοιμάζεται στη Μ. Βρετανία από τις 30 Σεπτεμβρίου και στις ΗΠΑ από τις 8 Οκτωβρίου και τώρα «Is The Time To Buy» για τους εύπορους αφισιονάντος του Μποντ. Στη θέση του οποίου, ως γνωστόν, βρίσκεται, για 5η συνεχόμενη αλλά και τελευταία του φορά, ο 53χρονος Ντάνιελ Κρέγκ.

Για την ιστορία, ο βρετανός ηθοποιός αμείφθηκε με το ταπεινό ποσό των 25 εκατομμυρίων δολαρίων για την ταινία και μπορεί να είναι όσα δε θα βγάλουμε ούτε σε εκατό ζωές αλλά ο Ντάνιελ δήλωσε αυτές τις μέρες πως θα προτιμούσε να σπάσει ένα γυαλί και να κόψει τις φλέβες του παρά να υποδηθεί ξανά τον Μποντ». Οσο για το ποιος θα είναι ο επόμενος; Όπως είπε ξεκάθαρα και κατανοητά, «I don’t give a fuck who plays Bond next». Μέχρι, πάντως, να έρθει και στις ελληνικές αίθουσες, αυτό είναι το εντυπωσιακό τρέιλερ.

Και σιγά ένας Μποντ μην οδηγεί μόνο SUV.

