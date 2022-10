Ξεμυτίζουν πάλι οι πολεμοκάπηλοι της Βόμβας

Το κλίμα ήταν ήδη ιδιαίτερα τεταμένο: τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς ο πρόεδρος Ρέιγκαν είχε παρουσιάσει την Πρωτοβουλία Στρατηγικής Αμυνας, γνωστότερη ως «Star Wars Program», ενώ την 1η Σεπτεμβρίου οι Σοβιετικοί είχαν καταρρίψει ένα κορεατικό επιβατικό αεροπλάνο, επειδή εισήλθε για σύντομο χρονικό διάστημα στον εναέριο χώρο τους, σκοτώνοντας 269 ανθρώπους. Ωστόσο ο σοβιετικός αξιωματικός εμπιστεύτηκε το ένστικτό του και δεν αντέδρασε. Μετά από είκοσι λεπτά η ΕΣΣΔ παρέμενε άθικτη ενώ ο Πετρόφ διαπίστωσε πως οι αμερικανικοί πύραυλοι ήταν, τελικά, αντανακλάσεις του ηλιακού φωτός πάνω στα σύννεφα.

Και θυμάται πως μια φορά, συνομιλώντας με τον ΜακΤζόρτζ Μπάντι, σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Κένεντι που εγκατέλειψε τα εγκόσμια το 1996, ο αμερικανός αξιωματούχος και συγγραφέας του περίφημου δοκιμίου για την πυρηνική στρατηγική «Danger and survival: choices about the bomb in the first fifty years» (1988) του είπε: «Μιλάτε για την κρίση στην Κούβα, αλλά πλησιάσαμε πιο κοντά στην πυρηνική αντιπαράθεση στα ξεχασμένα νησιά Κεμόι και Μάτσου, άγνωστες βραχονησίδες». Μεταξύ 1954 και 1955, η Κίνα του Μάο Τσε Τουνγκ βομβάρδισε τα δύο νησιά, που διεκδικούσαν οι εθνικιστές του Τσιανγκ Κάι Σεκ. Ενώπιον της επιθετικότητας της κομμουνιστικής Κίνας, ο επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ναύαρχος Αρθουρ Ράντφορντ, κατέστρωσε, έπειτα από σχετική ομόφωνη απόφαση, σχέδια για μια πυρηνική επίθεση, στην περίπτωση που ο Μάο έδινε διαταγή για μαζική απόβαση στα δύο νησιά.