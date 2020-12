Η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει ασυμπτωματικούς με Covid

Ενα από τα μεγαλύτερα προβλήματα –αν όχι το μεγαλύτερο– στην προσπάθεια αναχαίτισης της πανδημίας είναι οι ασυμπτωματικοί ασθενείς που μεταδίδουν τον κορονοϊό όπου ζουν και κινούνται, χωρίς να το γνωρίζουν. Ερευνητές του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης, του περίφημου MIT, ανέπτυξαν μια τεχνολογία η οποία κάνει ακριβώς αυτό, εντοπίζει δηλαδή τους ασυμπτωματικούς ασθενείς ή, ακριβέστερα, τους ασθενείς που έχουν μόνο λίγο βήχα και κανένα άλλο σύμπτωμα.

Οπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το BBC, οι ερευνητές συνέλεξαν 70.000 δείγματα βήχα, εκ των οποίων τα 2.500 ανήκαν σε ασθενείς με κορονοϊό. Στη συνέχεια ανέπτυξαν μια τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που έμαθε να διακρίνει τον βήχα ενός ασθενούς με Covid από τον βήχα που προέρχεται από άλλα αίτια. Το σύστημα αυτό κατάφερε να εντοπίσει στις δοκιμές, με ποσοστά επιτυχίας 98,5%, άτομα που είχαν κάνει τεστ κορονοϊού και είχε βγει θετικό. Εντόπισε με επιτυχία 100% ασθενείς με Covid που το μοναδικό σύμπτωμα τους ήταν ο βήχας.

Αν η τεχνολογία εγκριθεί από τις αρμόδιες Αρχές, θα πάρει τη μορφή μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. «Οι ήχοι που παράγει ένας ασθενής με Covid διαφέρουν, ακόμα και αν είναι ασυμπτωματικός. Η τεχνολογία αυτή θα έχει πρακτική χρήση για τον έλεγχο σε καθημερινή βάση μαθητών, εργαζομένων και άλλων ατόμων που έρχονται συνεχώς σε επαφή με πολλούς ανθρώπους και καλό θα είναι να ελέγχονται όσο το δυνατόν περισσότερο» αναφέρει ο Μπράιαν Σαμπιράνα, εκ των επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, η οποία δημοσίευσε τις λεπτομέρειες της τεχνολογίας που ανέπτυξε στην επιθεώρηση «IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology».

«Πρόκειται για ένα τυπικό παράδειγμα τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα ακολουθεί μια αρχή λειτουργίας παρόμοια με εκείνη που θα είχε ένα σύστημα που θα το τροφοδοτούσαμε με έναν μεγάλο όγκο ακτινογραφιών, με στόχο να μάθει να αναγνωρίζει τον καρκίνο. Είναι ένα παράδειγμα της βοήθειας που μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη και δεν βλέπω οποιαδήποτε αρνητική πλευρά σε αυτή την τεχνολογία» αναφέρει ο Κάλουμ Τσέις, ειδικός σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης.