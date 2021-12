Το Βόρειο Σέλας σε όλο του το μεγαλείο

To ιστολόγιο Capture Atlas, που παρουσιάζει ταξιδιωτικού χαρακτήρα φωτογραφίες, δημοσίευσε τις 25 καλύτερες που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου διαγωνισμού φωτογραφίας Northern Lights Photographer of the Year. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό με αντικείμενο την οπτική καταγραφή του σέλαος. Κάθε χρόνο, τον Δεκέμβριο, παρουσιάζονται ορισμένες από τις φωτογραφίες που έχουν κατατεθεί στον διαγωνισμό αυτόν, για να συνδεθεί το τέλος του έτους με αυτό το εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο.

Το σέλας εμφανίζεται στο Βόρειο Ημισφαίριο κατά κύριο λόγο από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Απρίλιο, ενώ στο Νότιο Ημισφαίριο εμφανίζεται περισσότερο από τον Μάρτιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Η καλύτερη χρονική στιγμή για να καταγραφεί σε φωτογραφίες είναι στη διάρκεια της χειμερινής και της εαρινής ισημερίας, λόγω της κλίσης του άξονα της Γης εκείνη την χρονική περίοδο. Οπως συμβαίνει με όλα τα ουράνια φαινόμενα, για να γίνει με καλές συνθήκες η παρατήρηση και φωτογραφική καταγραφή τους, θα πρέπει ο ουρανός να μην έχει νεφώσεις και να μην υπάρχει φωτορύπανση όπως αυτή που παράγουν οι αστικές περιοχές