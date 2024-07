Χάρις: Τυπική διαδικασία το χρίσμα – τη στηρίζουν οι περισσότεροι εκλέκτορες

Η Κάμαλα Χάρις εξασφάλισε, τη Δευτέρα, τις ψήφους της πλειοψηφίας των αντιπροσώπων που θα συμμετέχουν στο συνέδριο των Δημοκρατικών τον Αύγουστο, με τη βοήθεια της Νάνσι Πελόζι, και «ανυπομονεί», όπως είπε, να αποδεχθεί και επίσημα το χρίσμα του κόμματος για την υποψηφιότητά της.

Η αμερικανή αντιπρόεδρος ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα, το πρωί της Τρίτης, ώρα Ελλάδας) πως είναι «υπερήφανη» διότι «εξασφάλισε την ευρεία υποστήριξη που είναι απαραίτητη για να γίνει η υποψήφια» του Δημοκρατικού κόμματος για την προεδρία, αντικαθιστώντας τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Νωρίτερα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η πλειοψηφία των αντιπροσώπων στο συνέδριο της παράταξης —συνολικά είναι κάπου 3.900— έχουν εκφράσει πλέον την πρόθεσή τους να την υποστηρίξουν.

«Ανυπομονώ να μπορέσω σύντομα να αποδεχθώ επίσημα» το χρίσμα, σημείωσε η Χάρις σε ανακοίνωσή της.

BREAKING: After raising a staggering record of over $81 million in 24 hours, Kamala Harris just stood up in front of her campaign in Wilmington, Delaware and declared that “we are going to win”

It appears that Republicans are struggling to gain traction in figuring out how to… pic.twitter.com/IoFANTTm2k

— Brian Krassenstein (@krassenstein) July 22, 2024