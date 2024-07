Ο Μπάιντεν παραμερίζει…

Μέσω κοινωνικών δικτύων ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) ο Τζο Μπάιντεν την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την αμερικανική προεδρία.

Η απόφασή του αυτή ελήφθη καθώς πλήθαιναν ολοένα και περισσότερο οι φωνές Δημοκρατικών που τον καλούσαν να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα, θεωρώντας ότι ο 81χρονος Μπάιντεν δεν έχει την διανοητική οξύτητα και ικανότητα να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου

Είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που ένας υποψήφιος πρόεδρος αποσύρεται εν μέσω προεκλογικής περιόδου και μάλιστα μόλις τέσσερις μήνες και κάτι πριν από τις εκλογές και μερικές εβδομάδες πριν από το Συνέδριο των Δημοκρατικών όπου ο Μπάιντεν θα έπαιρνε και τυπικά το χρίσμα.

Ο Μπάιντεν, με ανακοίνωση που ανήρτησε στο X δήλωσε ότι θα παραμείνει στον ρόλο του ως πρόεδρος και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων μέχρι τη λήξη της θητείας του τον Ιανουάριο του 2025.

Δήλωσε, επίσης, ότι στηρίζει την Κάμαλα Χάρις για υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία της χώρας, ενώ τόνισε πως θα απευθύνει τηλεοπτικό διάγγελμα στο έθνος μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

«Ηταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως πρόεδρός σας. Και ενώ η πρόθεσή μου ήταν να επιδιώξω επανεκλογή, πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον του κόμματός μου και της χώρας μου να αποσύρω την υποψηφιότητά μου και να επικεντρωθώ αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων μου ως πρόεδρος για το υπόλοιπο της θητείας μου» έγραψε ο Μπάιντεν.

«Τίποτα από όσα πετύχαμε δεν θα γινόταν χωρίς εσάς, τον αμερικανικό λαό» πρόσθεσε.

Πλέον οι Δημοκρατικοί δεν έχουν υποψήφιο πρόεδρο αλλά ο δρόμος ανοίγει για την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις να θέσει υποψηφιότητα ώστε να γίνει η πρώτη μαύρη γυναίκα πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Η πρώτη μου απόφαση ως υποψήφιος του κόμματος το 2020 ήταν να επιλέξω την Κάμαλα ως αντιπρόεδρο. Και ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ. Σήμερα, παρέχω την πλήρη υποστήριξή μου στην Καμάλα για να είναι η υποψήφια του κόμματός μας. Δημοκρατικοί – ήρθε η ώρα να ενωθούμε και να νικήσουμε τον Τραμπ. Ας το κάνουμε», έγραψε σε δεύτερη ανάρτηση ο Μπάιντεν.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

