Στο τιμόνι ο Mr Bean δεν κάνει πλάκα

Αν οι σκηνές άπειρου γέλιου, οι φάρσες και οι κωμικές ταινίες είναι αυτές που έκαναν τον Mr Bean παγκοσμίως γνωστό, τότε είναι η αγάπη του για την αυτοκίνηση που τον έκανε πειστικό ανάμεσα στους ενθουσιώδεις του σπορ. Για παράδειγμα, η εμφάνισή του τις προηγούμενες μέρες στο Festival of Speed μέσα στο πειραματικό GR Yaris Η2 είναι απλώς μία από τις πολλές που δείχνουν μπολιασμένη κουλτούρα για τα σπορ αυτοκίνητα. Ο ίδιος είναι κάτοχος διαφόρων ιδιαίτερων αυτοκινήτων και δεν κρύβει το σοβαρό του πάθος για αυτά.

A lot of fun on day one at @fosgoodwood! 😍#ToyotaGAZOORacing #WRC #FOS pic.twitter.com/qtSfmT2W8J

— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) July 11, 2024