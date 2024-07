Στο πλευρό της Χάρις και η Πελόζι: «Θα μας οδηγήσει στη νίκη»

PΗ πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε (με κάποια καθυστέρηση) τη Δευτέρα, μία ημέρα μετά την παραίτηση Μπάιντεν από την κούρσα για τον Λευκό Οίκο, ότι υποστηρίζει την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

«Με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια και απεριόριστο ενθουσιασμό για το μέλλον της χώρας μας υποστηρίζω την υποψηφιότητα της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις για την προεδρία των ΗΠΑ», έγραψε η Πελόζι σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

«Η ενθουσιώδης υποστήριξή μου για την Κάμαλα Χάρις είναι επίσημη, προσωπική και πολιτική», τόνισε, για να προσθέσει:

«Επισήμως, έχω δει τη δύναμη και το θάρρος της Χάρις ως υπέρμαχο των εργαζομένων, ιδιαίτερα δε τον αγώνα της για το δικαίωμα της γυναίκας να επιλέγει. Προσωπικά, γνωρίζω την Κάμαλα Χάρις εδώ και δεκαετίες ως έναν άνθρωπο με ισχυρές αξίες, πίστη και δέσμευση να προσφέρει. Πολιτικά, μην έχετε καμία αμφιβολία: Η Χάρις ως γυναίκα στην πολιτική είναι εξαιρετικά οξυδερκής και έχω πλήρη εμπιστοσύνη ότι θα μας οδηγήσει στη νίκη τον Νοέμβριο».

Το μήνυμα της πρώην προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κλείνει με μία έκκληση προς το στρατόπεδο των Δημοκρατικών –που επίσημα θα καταλήξει στον υποψήφιο που θα συγκρουστεί με τον Τραμπ σε συνέδριο του κόμματος τον Αύγουστο– για ενότητα, ενώ η ίδια δεν παρέλειψε να αναφερθεί με θερμά λόγια και στον Τζο Μπάιντεν, έναν από τους «πιο σημαντικούς προέδρους στην Ιστορία» των ΗΠΑ.

With immense pride and limitless optimism for our country’s future, I endorse Vice President Kamala Harris for President of the United States. I have full confidence that she will lead us to victory in November.

-NP pic.twitter.com/vBwv602GuR

— Nancy Pelosi (@TeamPelosi) July 22, 2024