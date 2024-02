Βραβεία Grammy 2024: Η στέψη της βασίλισσας Τέιλορ Σουίφτ και η εμφάνιση-έκπληξη της Σελίν Ντιόν

Ιστορία έγραψε η Τέιλορ Σουίφτ στην τελετή απονομής των 66ων βραβείων Grammy, που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) στο Λος Αντζελες: Κέρδισε για τέταρτη φορά το άλμπουμ της χρονιάς -για το «Midnights»- ξεπερνώντας έτσι τους Φρανκ Σινάτρα, Στίβι Γουόντερ και Πολ Σάιμον, που έχουν μείνει στα τρία βραβεία.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή, η Σουίφτ ευχαρίστησε τον παραγωγό της Τζακ Αντόνοφ και είπε ότι δεν είναι αυτή η καλύτερη στιγμή της ζωής της, διότι αισθάνεται την ίδια ευτυχία όταν γράφει ένα καινούργιο τραγούδι ή κάνει πρόβες για την περιοδεία της. «Για μένα, το βραβείο είναι η δουλειά. Το μόνο που θέλω είναι να συνεχίσω να μπορώ να κάνω αυτό που κάνω».

Η 34χρονη καλλιτέχνης, που καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στη μουσική βιομηχανία, παρέλαβε το βραβείο της από την έκπληξη της βραδιάς, την Σελίν Ντιόν, η οποία βγήκε στη σκηνή με τη βοήθεια ενός άντρα που την συνόδευε. Η καναδή καλλιτέχνης πάσχει, εδώ και δύο χρόνια, από το Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου, μία σπάνια και ανίατη νευρολογική ασθένεια, η οποία την έχει αναγκάσει να βάλει τέλος στη σπουδαία καριέρα της.

Η Σουίφτ κέρδισε ένα ακόμα βραβείο για το ποπ άλμπουμ της χρονιάς.

Στα πιο αξιοσημείωτα στιγμιότυπα της τελετής, η εμφάνιση για πρώτη φορά στα Grammy της Τζόνι Μίτσελ, που ερμήνευσε το θρυλικό τραγούδι της, «Both sides now», με τη βοήθεια της Μπράντι Κάρλαϊλ.

Την τελετή άνοιξε η Τρέισι Τσάπμαν, που τραγούδησε το δικό της «Fast Car» μαζί με τον τραγουδιστή της κάντρι, Λιουκ Κομπς, ο οποίος έχει κάνει το τραγούδι τεράστια επιτυχία, 36 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Μάλιστα, αμέσως μετά την εμφάνιση του ντουέτου στη σκηνή, το πρωτότυπο τραγούδι εκτοξεύθηκε στο νούμερο 1 των πωλήσεων στο αμερικανικό iTunes.

Στη σκηνή των Grammy τραγούδησαν ακόμα, οι Στίβι Γουόντερ, SZA, Ντούα Λίπα, Ολίβια Ροντρίγκο και πολλοί άλλοι.

Ποιοι κέρδισαν τα κυριότερα Grammy

Αλμπουμ της χρονιάς

Midnights – Τέιλορ Σουίφτ

Ηχογράφηση της χρονιάς (για σινγκλ)

Flowers – Μάιλι Σάιρους

Τραγούδι της χρονιάς

What Was I Made For?, σε ερμηνεία Μπίλι Αϊλις (για το σάουντρακ της ταινίας Barbie), βραβεύθηκαν οι δημιουργοί του Μπίλι Αϊλις και Φίνεας Ο’Κόνελ

Αποκάλυψη της χρονιάς

Βικτόρια Μονέ

Καλύτερο άλμπουμ ραπ

Michael – Killer Mike

Καλύτερο άλμπουμ ροκ

This is Why – Paramore

Καλύτερο άλμπουμ ποπ

Midnights – Τέιλορ Σουίφτ

Καλύτερο άλμπουμ «μουσικής του κόσμου»

This Moment – Shakti

Οι καλλιτέχνες με τα περισσότερα βραβεία:

Φίμπι Μπρίτζες 4

boygenius 3

SZA 3

Βικτόρια Μονέ 3

Killer Mike 3

Τέιλορ Σουίφτ 2

Μπίλι Αϊλις 2

Μάιλι Σάιρους 2

Τζέισον Ισμπελ 2

Κρις Στέιπλετον 2

