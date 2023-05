Τραγωδία στη Γουιάνα: Είκοσι παιδιά πέθαναν από πυρκαγιά σε σχολείο

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κοιτώνα σχολείου στη Μάχντια, μια ηπειρωτική πόλη με ορυχεία στο κεντρικό τμήμα της Γουιάνας, στη Νότια Αμερική.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε φρικτή επικαιροποίηση (των στοιχείων) για την πυρκαγιά στον κοιτώνα σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Μάχντια. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται αυτήν τη στιγμή σε 20», ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Γουιάνας, η οποία δεν ήταν ακόμη σε θέση να διευκρινίσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, ενώ πρόσθεσε ότι πέντε αεροπλάνα μετέβησαν στη Μάχντια για να μεταφέρουν ιατρικό υλικό και να παραλάβουν τραυματίες.

«Ο πρόεδρος και άλλοι δημόσιοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν τις προσπάθειες που αναπτύχθηκαν στο Ογκλ (αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Τζορτζτάουν) για την υποδοχή των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση και τον συντονισμό σχεδίου δράσης εκτάκτου ανάγκης σε μεγάλη κλίμακα», σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης.

At lease 20 children lost their lives in a late night fire at a school dorm in the gold mining town of Mahdia in Guyana pic.twitter.com/Aen0ADF6eP

— Gordon Moseley 🇬🇾 (@gomoseley) May 22, 2023