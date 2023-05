Το καταφύγιο κάτω από το κρυφό παλάτι του Πούτιν

Φαίνεται πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανησυχούσε ιδιαίτερα για την ασφάλειά του εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, πριν καν προβεί στην προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, όταν εξακολουθούσε να διατηρεί εγκάρδιες σχέσεις με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Τουλάχιστον αυτό συμπεραίνεται λαμβάνοντας υπόψη ότι έχτισε ένα τεράστιο κρησφύγετο κάτω από το κρυφό παλάτι του στη Μαύρη Θάλασσα, όπως καταδεικνύουν σχέδια που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από την κατασκευαστική εταιρεία που ανέλαβε το έργο.

«Ο ρώσος πρόεδρος φέρεται ότι διέταξε την κατασκευή σηράγγων περίπου 50 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, ανησυχώντας για την επιβίωσή του σε περίπτωση επανάστασης ή πολέμου», γράφει η Νατάλια Βασιλίεβα της Telegraph.

Το αξίας άνω του ενός δισ. ευρώ ανάκτορο διαθέτει, μεταξύ άλλων, θερμοκήπιο, εκκλησία, γήπεδο χόκεϊ, καζίνο και ειδική αίθουσα για κατανάλωση ναργιλέ, ενώ εκτείνεται σε συνολική έκταση άνω των 17.000 τ.μ., στην κορυφογραμμή ενός λόφου με θέα προς τη θάλασσα.

Οσον αφορά την ύπαρξη των σηράγγων, στην οποία πρώτοι αναφέρθηκαν οι δημοσιογράφοι του αμερικανικού Business Insider, το περίεργο είναι ότι κατέστη γνωστή χάρη στη ρωσική εταιρεία που τις κατασκεύασε, καθώς προέβη στην ανάρτηση σχεδιαγραμμάτων του έργου στο διαδίκτυο, ως απόδειξη της άριστης δουλειάς της.

Η δημοσιογράφος της Telegraph αναφέρει πως η Metro Style, μια τεχνική- κατασκευαστική εταιρεία που στο παρελθόν είχε αναλάβει την κατασκευή σηράγγων για το μετρό της Μόσχας, κοινοποίησε τα σχέδια στον ιστότοπό της στις αρχές της δεκαετίας του 2010, περιγράφοντας το έργο ως «υπόγειο συγκρότημα για ένα θέρετρο» στο Γκελεντζίκ, την πόλη που βρίσκεται πιο κοντά στο παλάτι του Πούτιν.

Τα διαγράμματα αποκαλύπτουν ένα υπόγειο καταφύγιο με αυτόνομο σύστημα εξαερισμού, αποχέτευσης και παροχής πόσιμου νερού. Η συνολική του έκταση είναι περίπου 600 τ.μ., ενώ οι τοίχοι του είναι ενισχυμένοι με κελύφη σκυροδέματος πάχους 38 εκ. Ενας ανελκυστήρας συνδέει το υπόγειο συγκρότημα με τις δύο σήραγγες που διαθέτει. Στην κατώτερη σήραγγα υπάρχει διάδρομος που οδηγεί στην παραλία, ενώ είναι εξοπλισμένη με σχάρες καλωδίων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή την εγκατάσταση οπτικών ινών. Οι δύο σήραγγες διαθέτουν, φυσικά, εξόδους, οι οποίες μάλιστα διακρίνονται στην πρόσοψη του γκρεμού από τη θάλασσα προς το παλάτι.

Σχετικά με την κοινοποίηση των διαγραμμάτων, η Νατάλια Βασιλίεβα σημειώνει πως, παρότι το 2016 αφαιρέθηκαν από τον ιστότοπο της ρωσικής κατασκευαστικής εταιρείας, εξακολουθούσαν να είναι διαθέσιμα στο Wayback Machine, ένα αρχείο διαδικτυακών περιεχομένων, και να διακινούνται μεταξύ των μελών μιας κοινότητας που αυτοαποκαλούνται «σκαπανείς». Στην πραγματικότητα είναι ρώσοι πολίτες που δεν διστάζουν να επισκέπτονται και να καταγράφουν απαγορευμένους ιστοτόπους.

Μιλώντας στο Business Insider ένας από αυτούς, μέλος μιας ομάδας ονόματι «Σέχτα Ζ», είπε ότι αποφάσισαν να μοιραστούν τα αρχεία «επειδή έχουμε βαρεθεί το ηλίθιο πρόσωπό του», ενώ αργότερα σημείωσε πως ευελπιστεί η κοινοποίησή τους να επιφέρει «το τέλος του καθεστώτος» του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οταν, το 2021, η οργάνωση του Αλεξέι Ναβάλνι, του κατεξοχήν αντιφρονούντα στη Ρωσία του Πούτιν, δημοσίευσε πρώτη μια έκθεση για το παλάτι του ρώσου προέδρου στη Μαύρη Θάλασσα, χιλιάδες Ρώσοι κατέβηκαν στους δρόμους, με κάποιους να κάνουν λόγο ακόμη κα για επίχρυσα πιγκάλ. Ο επικεφαλής του Κρεμλίνου αρνήθηκε ότι το ανάκτορο τού ανήκε.

Στη συνέχεια, ο Αρκάντι Ρότενμπεργκ, ένας δισεκατομμυριούχος παιδικός φίλος του Πούτιν, δήλωσε πως ήταν δικό του και ο ρώσος πρόεδρος δεν είχε καμία σχέση. Ωστόσο, το Κρεμλίνο δεν εξήγησε ποτέ ούτε γιατί περιβάλλεται από πυκνό δάσος χιλιάδων στρεμμάτων και προστατεύεται από ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, ούτε γιατί φυλάσσεται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

🔎 Vladimir Putin had a massive underground lair built beneath his secret palace by the Black Sea, according to plans posted online by the engineering firm behind the project https://t.co/9Tzm3Kp9Wm pic.twitter.com/S4bIXEDCMh

Παρεμβαίνοντας στη διαδικτυακή εκπομπή ενός εξόριστου ρώσου αντιφρονούντα, ο Γκεόργκι Αλμπούροφ, συνεργάτης του Ναβάλνι, είπε ότι στο πλαίσιο της έρευνάς τους για το παλάτι του Πούτιν είχαν δει τα αποκαλυπτικά σχέδια, αλλά δεν είχαν δώσει τη δέουσα προσοχή. «Μπορείς να ζήσεις εκεί. Υπάρχει αποχέτευση, ανέσεις, πολύ στιβαροί τοίχοι» είπε. «Είναι ένα πλήρες καταφύγιο στο οποίο μπορείς να κρυφτείς».

Μιλώντας, όμως, στην Telegraph, ο Μαρκ Γκαλεότι, ένας από τους πιο διακεκριμένους διεθνώς ειδικούς στα ρωσικά θέματα και συγγραφέας πολλών βιβλίων για τον Πούτιν, υποστήριξε πως το υπόγειο καταφύγιο μάλλον κατασκευάστηκε περισσότερο για να προσφέρει στον ρώσο πρόεδρο μια ασφαλή και βολική οδό διαφυγής, παρά ένα ασφαλές μέρος για να επιβιώσει σε περίπτωση επανάστασης, πολέμου ή πυρηνικής επίθεσης.

Maps of Vladimir Putin’s secret underground bunker leaked

People are getting a bit over-excited by two tunnels. As @Nat_Vasilyeva shows (with some comments from me), the truth is a little more prosaic that that Gelendzhik has 2 long, thin bunkers!https://t.co/xhmr6Qgdi2

— Mark Galeotti (@MarkGaleotti) May 19, 2023