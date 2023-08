Το τίμημα της προδοσίας του Πούτιν: Η στιγμή που πέφτει το αεροσκάφος του Πριγκόζιν

Το αεροσκάφος Embraer Legacy 6000 που φέρεται ότι μετέφερε τον Γεβγκένι Πριγκόζιν και συνετρίβη στη Ρωσία, την Τετάρτη, πετούσε στα 28.000 πόδια, όταν ξεκίνησε η πτώση του.

Αυτό σημειώνει η Telegraph, που προσθέτει ότι εκείνο το σημείο της πτήσης θεωρείται το ασφαλέστερο.

Το ηλικίας 16 ετών αεροσκάφος έχασε επαφή με τον πύργο ελέγχου στις 6:11 το απόγευμα της Τετάρτης.

Το αεροσκάφος ανήκε στην Ομάδα Βάγκνερ από τον Σεπτέμβριο του 2020. Το Embraer ήταν κατασκευασμένο στη Βραζιλία, από την ομώνυμη εταιρεία, που θεωρείται η ασφαλέστερη στον κόσμο, σύμφωνα με την Telegraph, έχοντας το μικρότερο ποσοστό δυστυχημάτων ανά πτήσεις των αεροσκαφών της. Εχει κατασκευάσει 8.000 αεροπλάνα από το 1969.

Εκτός από τον Πριγκόζιν, στο αεροσκάφος επέβαινε και ο κυριότερος στρατιωτικός ηγέτης της Ομάδας Βάγκνερ, Ντμίτρι Ούτκιν, καθώς και άλλοι επτά επιβάτες, που σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη το δικινητήριο ιδιωτικό αεροσκάφος Embraer 6000.

Το ιδιωτικό τζετ εκτελούσε πτήση από τη Μόσχα προς την Αγία Πετρούπολη και κατέπεσε στην περιφέρεια Τβερ, χωρίς να επιζήσει κανείς.

Ο κατάλογος των επιβατών που δημοσιοποίησε η Ροσαβιάτια περιλάμβανε επίσης το όνομα του Βαλερί Τσεκάλοφ, του επικεφαλής της ιδιωτικής ασφάλειας του Πριγκόζιν.

Το αεροσκάφος Embraer Legacy συνετρίβη κοντά στο χωριό Κουζένκινα, στην περιφέρεια Τβερ, βορειοδυτικά της Μόσχας.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Ιντερνετ φαίνονται φλεγόμενα συντρίμμια σε χωράφι, και αεροσκάφος που βγάζει καπνούς να πέφτει από τον ουρανό.

Σύμφωνα με μία πηγή, ακούστηκαν «εκρήξεις» προτού συντριβεί το αεροσκάφος. Σύμφωνα με άλλη, η οποία φέρεται να έχει σχέσεις με την Ομάδα Βάγκνερ, το αεροσκάφος καταρρίφθηκε.

Διενεργείται έρευνα για «παραβίαση των κανόνων ασφαλείας των αεροπορικών μεταφορών». Ομάδα έρευνας «εστάλη επιτόπου (…) για να εξακριβώσει τα αίτια του δυστυχήματος», σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής επιτροπής έρευνας.

A video appeared, which allegedly shows the moment of the crash of Prigozhin's plane. pic.twitter.com/KkTmw7LoH9

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 23, 2023