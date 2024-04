To Ισραήλ έπληξε το Ιράν – απάντηση «περιορισμένης ισχύος»

Ισραηλινά drones έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, τα ξημερώματα της Παρασκευής, σχεδόν έξι ημέρες μετά την πρωτοφανή επίθεση της Τεχεράνης εναντίον του Ισραήλ.

Οι New York Times και οι Times of Israel, ανέφεραν πως το χτύπημα φαίνεται να είναι περιορισμένης ισχύος, όπως –κατά αιγύπτιους αιξιωματούχους– είχαν «συμφωνήσει» οι Ισραηλινοί με την Ουάσινγκτον, ώστε να μην προκαλέσουν ευρεία κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι στόχος ήταν στρατιωτική εγκατάσταση και συγκεκριμένα αεροπορική βάση στην πόλη Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν.

Στην περιοχή βρίσκονται πυρηνικές εγκαταστάσεις οι οποίες όμως δεν αποτέλεσαν στόχο.

Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί επιχείρησαν να υποτιμήσουν την επίθεση στο έδαφός τους, λέγοντας ότι κατέρριψαν τρία drones περιορισμένης ισχύος, τα οποία αποτελούσαν την «περιβόητη» ισραηλινή απάντηση, «αντί για τους 500 πυραύλους που μας απειλούσαν ότι θα στείλουν».

Αλλες ιρανικές πηγές ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρξε «καμία επίθεση» αλλά «κάποιοι» διείσδυσαν σε ιρανικό έδαφος και εκτόξευσαν τα drones.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, η Τεχεράνη έκανε λόγο για τρεις εκρήξεις κοντά σε μια στρατιωτική βάση στο Καχζαβαρεστάν, οικισμό ανάμεσα στο Ισφαχάν και το αεροδρόμιό του στο κέντρο της χώρας,

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν, όμως «μέχρι στιγμής» δεν είχε πραγματοποιηθεί επίθεση με πυραύλους, ανέφεραν οι ιρανικές αρχές.

Επίσης οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια του Ισφαχάν είναι «εντελώς ασφαλείς», διευκρίνισε το πρακτορείο Tasnim, κάτι που επιβεβαίωσε η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Το Ιράν ενεργοποίησε την αντιαεροπορική άμυνά του σε επαρχίες, όμως «καμιά ζημιά ούτε έκρηξη μεγάλης κλίμακας δεν έχει επισημανθεί», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna, με βάση τις πληροφορίες που μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι του.

Iran International has obtained videos in which shots and sirens are heard, amid reports of an Israeli strike in Iran and the activation of air defenses in Isfahan.pic.twitter.com/BwVfukeWfP — Iran International English (@IranIntl_En) April 19, 2024

Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινοί χτύπησαν στρατιωτική θέση στη νότια Συρία, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

«Ισραηλινά πλήγματα είχαν στόχο μια θέση ραντάρ του συριακού στρατού ανάμεσα στις επαρχίες Σουέιντα και Ντεράα», ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν, διευθυντής της ΜΚΟ που έχει την έδρα της στη Βρετανία, αλλά διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πηγών στη Συρία.

Οπως συνηθίζουν, οι Ισραηλινοί δεν έχουν δηλώσει ότι ευθύνονται για την επίθεση. Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο εκπρόσωπος των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων (IDF), αρνήθηκαν να σχολιάσουν σχετικά.

Israel missile strike targeted a site in Iran .. Explosions in Isfahan in central Iran, southern Syria, and Babil Governorate of Iraq. But the Isfahan city is in complete calm and security, people are going on with their normal lives.. #Iraq #Israel pic.twitter.com/aKg3LGWges — FAISAL (@faisal_not_new) April 19, 2024

Ωστόσο, δύο ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στους Times of Israel ότι πράγματι, το Ισραήλ έπληξε το Ιράν.

Και σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ είχε ενημερώσει εκ των προτέρων την Ουάσινγκτον.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως οι ΗΠΑ δεν είχαν εγκρίνει την επιχείρηση ούτε διαδραμάτισαν κάποιο ρόλο στην εκτέλεσή της.

Το NBC και το CBS, επικαλούμενα αντιστοίχως πηγές για το ζήτημα αυτό και έναν αμερικανό αξιωματούχο, ανέφεραν πως όντως το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει την Ουάσινγκτον για την επιχείρησή του στο Ιράν.

Το Ισραήλ διεμήνυσε την Πέμπτη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα μέσα στις ερχόμενες ημέρες εναντίον του Ιράν, δήλωσε στο CNN υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος.

«Ομως δεν εγκρίναμε την απάντηση», δήλωσε αυτός ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος, σύμφωνα με το CNN.

BREAKING: NO STRIKES FROM OUTSIDE OF IRAN “There are no foreign airstrikes against Iran and what is being circulated are lies and a misinformation war of confusion. The complicit and suspicious American media is conducting a proxy misinformation war on behalf of the “israeli”… pic.twitter.com/MY1q9fV0zl — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 19, 2024

Τα ιρανικά ΜΜΕ τόνισαν ότι το πρωινό της Παρασκευής στην χώρα ήταν «φυσιολογικό» και επικρατούσε «ηρεμία».

🇮🇷 Beautiful Isfahan, Iran currently. Iran is safe and sound thanks to Iranian Air Defense. pic.twitter.com/4Mp6y3WWpr — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) April 19, 2024

Αναλυτές εκτιμούν ότι επρόκειτο περισσότερο για ένα «μήνυμα» του Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τους μουλάδες του Ιράν: χτυπώντας στο Ισφαχάν, όπου εδρεύουν οι εγκαταστάσεις του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, έδειξε ότι μπορεί εύκολα να περάσει την ιρανική αεράμυνα, όποτε το θελήσει.

Ο Μαρκ ΜακΚάρλεϊ, υποστράτηγος ε.α., είπε στο CNN πως επρόκειτο για ένα «υπολογισμένο» χτύπημα. «Οι Ισραηλινοί έπρεπε να ανταποδώσουν, αλλά μέσα στα αντίποινα υπήρχε ένα μήνυμα: “Ναι, μπορούμε να σας χτυπήσουμε. Μην το ξανακάνετε διότι αν το ξανακάνετε, θα γίνει κόλαση”», είπε χαρακτηριστικά, ο βετεράνος στρατιωτικός.

🚨 BREAKING: IRAN CLEARS AIRSPACE AFTER ISRAELI STRIKE Iran has promised an intense and brutal response to any attack on Iranian soil by Israel. Tonight, multiple reports and U.S. officials have confirmed that the IDF has hit a site inside of Iran. Moments later, Iran cleared… https://t.co/NAdMHqQ4pZ pic.twitter.com/9doY6ZTqOJ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 19, 2024

Λόγω της επίθεσης, η εναέρια κυκλοφορία είχε διακοπεί όλη τη νύχτα –το πρωί πια επαναλειτούργησαν τα δύο αεροδρόμια της Τεχεράνης. Οπως ανακοίνωσε το πρακτορείο ειδήσεων Irna, τα αεροπλάνα μπορούν και πάλι να προσγειώνονται και να απογειώνονται από το διεθνές αεροδρόμιο «Ιμάμης Χομεϊνί» και το αεροδρόμιο εσωτερικών πτήσεων «Μεχραμπάντ».

Η ίδια πηγή μετέδωσε ότι μία πτήση από τη Ρώμη, που είχε λάβει εντολή να κατευθυνθεί προς την Αγκυρα, αναμενόταν πια κανονικά στην Τεχεράνη.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News