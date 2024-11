Συνομιλία Σολτς – Πούτιν για την Ουκρανία μετά από δύο χρόνια

Ο Ολαφ Σολτς προέτρεψε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να αποσύρει τα ρωσικά στρατεύματα από την Ουκρανία και να διαπραγματευτεί με το Κίεβο μια «δίκαιη ειρήνη», σε μια σπάνια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών, την Παρασκευή.

Η τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας, η πρώτη μεταξύ του γερμανού καγκελαρίου και του ρώσου προέδρου από τον Δεκέμβριο του 2022, πραγματοποιήθηκε αφότου ο Πούτιν φέρεται να συνομίλησε με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου η επερχόμενη κυβέρνηση δεσμεύτηκε να προωθήσει την ταχεία λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Στέφεν Χέμπεστραϊτ δήλωσε πως ο Σολτς υπογράμμισε την ακλόνητη δέσμευση της Γερμανίας να στηρίξει την Ουκρανία στον «επιθετικό πόλεμο» της Ρωσίας για όσο διάστημα χρειαστεί.

Σύμφωνα με τον Χέμπεστραϊτ, ο Σολτς συνομίλησε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν και σχεδίαζε να επικοινωνήσει εκ νέου με το Κίεβο μετά το τέλος της. Ο Σολτς θα ενημερώσει και τους Δυτικούς συμμάχους του για τη συνομιλία, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου για το περιεχόμενο της συνομιλίας, ο Πούτιν είπε στον Σολτς ότι οποιαδήποτε συμφωνία για την Ουκρανία θα πρέπει να βασίζεται στη «νέα εδαφική πραγματικότητα» και να αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης.

Ο Πούτιν ανέφερε ότι οι ρωσικές απαιτήσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης είναι γνωστές, αναφερόμενος σε ομιλία του τον Ιούνιο, όταν περιέγραψε τους επιθυμητούς για τη Μόσχα όρους για τη λήξη της σύγκρουσης: η Ουκρανία θα πρέπει να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να αποσύρει όλα τα στρατεύματά της από τις τέσσερις περιοχές που διεκδικεί η Ρωσία (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια).

Η επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών πραγματοποιείται σε κρίσιμη στιγμή για το μέτωπο του πολέμου. Η Μόσχα, με την υποστήριξη στρατιωτών από τη Βόρεια Κορέα, σχεδιάζει σημαντική επίθεση για να απομακρύνει τις ουκρανικές δυνάμεις από τη δυτική περιοχή του Κουρσκ, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν ταχείες προελάσεις και στα ανατολικά της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Σολτς είπε στον Πούτιν ότι η ανάπτυξη βορειοκορεατών στρατιωτών, την οποία η Μόσχα δεν έχει επίσημα αναγνωρίσει, αποτελεί «σοβαρή κλιμάκωση» του πολέμου. Οι δυο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή.

Η βούληση του Σολτς να συζητήσει με τον Πούτιν προκάλεσε απογοήτευση στην Ουκρανία, το μέλλον της οποίας παραμένει αβέβαιο μετά τη νίκη του Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές, λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να διακόψουν τη στρατιωτική τους βοήθεια.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ζελένσκι προειδοποίησε, μάλιστα, τον Σολτς να μη μιλήσει τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, λέγοντας ότι αυτό θα «σπάσει» την απομόνωση του ρώσου προέδρου και θα παρατείνει τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι έχει επίσης προσπαθήσει να προσεγγίσει τον Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, δηλώνοντας σε ουκρανικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ότι ο πόλεμος εναντίον της χώρας του θα «τελειώσει γρηγορότερα» υπό τη νέα αμερικανική κυβέρνηση.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει, αλλά δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Φυσικά, με την πολιτική αυτής της ομάδας που τώρα θα ηγηθεί του Λευκού Οίκου, ο πόλεμος θα τελειώσει γρηγορότερα» είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό Suspilne την Παρασκευή. Τόνισε, ωστόσο, ότι για την Ουκρανία είναι ζωτικής σημασίας μια «δίκαιη ειρήνη».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «μέσα σε μία ημέρα» από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, αν και δεν διευκρίνισε ποτέ πώς θα το πετύχει αυτό. Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, σε ομιλία του την Πέμπτη, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, υπέρμαχος μιας μη παρεμβατικής εξωτερικής πολιτικής, επανέλαβε ότι αυτός ο πόλεμος «πρέπει να σταματήσει» και δεσμεύτηκε ότι θα εργαστεί «πολύ σκληρά για τη Ρωσία και την Ουκρανία».

Chancellor Scholz told me that he planned to call Putin. His call, in my opinion, opens Pandora’s Box. There may now be other conversations and phone calls. Just a lot of words.

And this is exactly what Putin has long sought. It is critical for him to weaken his isolation, as… pic.twitter.com/zcTydmnxsM

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2024