Μεγάλη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, ώρες μετά τη νίκη Τραμπ

Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις στην Ουκρανία, περιλαμβανομένων επιθέσεων με drones στο Κίεβο και αεροπορικών βομβαρδισμών στη Ζαπορίζια, με τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς, λίγες ώρες μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Τουλάχιστον πέντε αεροπορικές βόμβες κατέστρεψαν πολυκατοικία στη νότια ουκρανική πόλη, ενώ προκάλεσαν ζημιές και σε γειτονικό αντικαρκινικό νοσοκομείο. Διασώστες σκαρφάλωσαν στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες. Δεκαοκτώ άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, εκ των οποίων δύο βρέφη, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Μετά την τελευταία επίθεση εναντίον αμάχων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρότρυνε εκ νέου τους συμμάχους της χώρας να ενισχύσουν την αεράμυνα της Ουκρανίας και να άρουν τους περιορισμούς που έχουν θέσει για μη χρήση Δυτικών όπλων μεγάλης εμβέλειας στο ρωσικό έδαφος.

«Κάθε τέτοιο ρωσικό χτύπημα δεν σκοτώνει μόνο ανθρώπους και καταστρέφει ζωές, αλλά αναιρεί και τη σημασία οποιουδήποτε διαλόγου με τη Ρωσία, καθώς και τηλεφωνικών κλήσεων προς το Κρεμλίνο» δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Νωρίτερα, στις 6 το πρωί τοπική ώρα, ακουγόταν πάνω από την πρωτεύουσα ο χαρακτηριστικός ήχος των ιρανικών drones shahed, όπως μετέδωσε ο Guardian. Ακολούθησαν ριπές από αντιαεροπορικά πυροβόλα και εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου, καθώς η αεράμυνα επιχειρούσε να καταρρίψει τους πυραύλους. Η επίθεση αυτή διήρκεσε περί τις οκτώ ώρες.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι επλήγησαν πέντε περιοχές. Περίπου 30 drones αναχαιτίστηκαν, ενώ συντρίμμια που έπεσαν προκάλεσαν πυρκαγιά σε πολυώροφο κτίριο και έσπασαν παράθυρα. Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε.

Επιπλέον αεροπορικές επιθέσεις σημειώθηκαν στις επαρχίες Οδησσού, Χερσώνας και Σούμι, με δύο νεκρούς.

Οι επιδρομές συνέπεσαν με δήλωση του γραμματέα του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας, Σεργκέι Σοϊγκού, ότι η Δύση πρέπει να αποδεχτεί πως η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να διαπραγματευτεί τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Ο Σοϊγκού, που υπηρέτησε ως υπουργός Αμυνας από το 2012 έως το 2024, ισχυρίστηκε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ και άλλες χώρες είχαν προσπαθήσει να χρησιμοποιήσουν την Ουκρανία για να επιφέρουν στρατηγική ήττα στη Ρωσία, αλλά το σχέδιο απέτυχε. «Τώρα, καθώς η κατάσταση στο θέατρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων δεν ευνοεί το καθεστώς του Κιέβου, η Δύση βρίσκεται αντιμέτωπη με την επιλογή να συνεχίσει να χρηματοδοτεί και να καταστρέφει τον ουκρανικό πληθυσμό ή να αναγνωρίσει τις τρέχουσες πραγματικότητες και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις» προσέθεσε.

Επισήμανε επίσης ότι η Μόσχα θεωρεί την ηγεσία της Ουκρανίας «τρομοκράτες» που ελέγχονται από εξωτερικές δυνάμεις. Τα σχόλιά του υποδηλώνουν ότι το Κρεμλίνο ενδέχεται να απαιτήσει την απομάκρυνση του Ζελένσκι στο πλαίσιο οποιασδήποτε «ειρηνευτικής συμφωνίας» – κάτι που επιχείρησε να κάνει την άνοιξη του 2022, όταν τα ρωσικά στρατεύματα προσπάθησαν και απέτυχαν να καταλάβουν το Κίεβο.

Ουκρανοί αναλυτές σημείωναν, πάντως, ότι οι επιδρομές ενδεχομένως δείχνουν ότι η Μόσχα δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη.Στο ρεπορτάζ της η βρετανικής εφημερίδας ανέφερε μάλιστα ότι τέτοιες επιδρομές γίνονται σχεδόν κάθε βράδυ τις τελευταίες εβδομάδες.

Στο παρελθόν ο ρώσος πρόεδρος είχε αφήσει να εννοηθεί ποια «ειρήνη» τον ενδιαφέρει, ζητώντας από την Ουκρανία να παραχωρήσει μεγάλες εκτάσεις της ανατολικής και νότιας επικράτειάς της, ως προϋπόθεση για ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ το Κίεβο είχε απορρίψει οποιαδήποτε παραχώρηση εδάφους στη Μόσχα.

Σε ομιλία του αργότερα την Πέμπτη στο Valdai, ένα ερευνητικό ινστιτούτο που συνδέεται με το Κρεμλίνο στο Σότσι, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε τα συνήθη παράπονά του κατά της Δύσης, στην πρώτη του δήλωση μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ, ισχυριζόμενος ότι οι ενέργειες του ΝΑΤΟ «ανάγκασαν τη Ρωσία» να αντιδράσει εισβάλλοντας στην Ουκρανία. Περιέγραψε επίσης το ΝΑΤΟ ως «προφανή αναχρονισμό» που επιδιώκει να νικήσει τη Ρωσία στην Ουκρανία.

«Οι εκκλήσεις της Δύσης για στρατηγική ήττα της Ρωσίας, μιας χώρας με το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο, δείχνουν την υπέρμετρη τυχοδιωκτική πολιτική των Δυτικών ηγετών» συνέχισε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας αγώνας για τη διαμόρφωση μιας «νέας παγκόσμιας τάξης», καθώς η εποχή της κυριαρχίας της Δύσης μετά τον Ψυχρό Πόλεμο καταρρέει.

Σε συνέχεια των παραπάνω, κατέληξε λέγοντας πως η Ρωσία είναι έτοιμη να «διαπραγματευτεί» με τη Δύση, αλλά και ότι «πάντα θα πετυχαίνει τους στόχους της».

Υπενθυμίζεται πως το 2022 ο Πούτιν «προσάρτησε» τέσσερις ουκρανικές επαρχίες: το Λουγκάνσκ, το Ντονέτσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα. Η Ρωσία ελέγχει πλήρως μόνο το Λουγκάνσκ. Το Κρεμλίνο είναι πιθανό να ζητήσει περαιτέρω παραχώρηση εδαφών, καθώς και «αποζημιώσεις», μια ζώνη ασφαλείας και εγγυήσεις ουδετερότητας της Ουκρανίας εκτός ΝΑΤΟ.

Με φόντο την αλλαγή σκυτάλης στον Λευκό Οίκο και τις εξελίξεις αυτές, το μέλλον της Δυτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία και η πιθανότητα συνομιλιών με τη Ρωσία βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που θα αναλάβει τα καθήκοντα του προέδρου των ΗΠΑ τον Ιανουάριο, είχε δηλώσει ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο… μέσα σε 24 ώρες. Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, είχε δηλώσει από την πλευρά του ότι η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει πότε και πώς θα διαπραγματευτεί.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχιση της υποστήριξης από την κυβέρνηση Τραμπ. Ωστόσο οι περισσότεροι παρατηρητές εκτιμούν ότι ο νέος πρόεδρος είναι πιθανό να τερματίσει ή να μειώσει τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, αποδυναμώνοντας περαιτέρω την ήδη ευάλωτη θέση της στο πεδίο της μάχης.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια εξαιρετική τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ το βράδυ της Τετάρτης και τον συνεχάρη για την «ιστορική και αποφασιστική νίκη» του. Το αποτέλεσμα ήταν εφικτό χάρη στην εντυπωσιακή εκστρατεία του, πρόσθεσε.

«Συμφωνήσαμε να διατηρήσουμε στενή επαφή και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Η ισχυρή και αμετάβλητη ηγεσία των ΗΠΑ είναι κρίσιμη για τον κόσμο και για μια δίκαιη ειρήνη» είπε ο Ζελένσκι.

I had an excellent call with President @realDonaldTrump and congratulated him on his historic landslide victory—his tremendous campaign made this result possible. I praised his family and team for their great work.

We agreed to maintain close dialogue and advance our…

