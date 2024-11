ΝΑΤΟ: Ο Πούτιν θα χρησιμοποιήσει τον χειμώνα ως όπλο κατά της Ουκρανίας

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε κάλεσε εκ νέου την Πέμπτη τα μέλη της Συμμαχίας και άλλους δυτικούς εταίρους να παράσχουν υποστήριξη προς το Κίεβο, προειδοποιώντας πως ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «θα χρησιμοποιήσει τον χειμώνα ως όπλο» κατά της Ουκρανίας.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον λετονό πρόεδρο Εντγκαρς Ρινκιέβιτς ο ίδιος υποστήριξε, επίσης, ότι η Ρωσία θα προσπαθήσει να καταστρέψει το ενεργειακό σύστημα τροφοδοσίας της χώρας, κάτι που οι δυνάμεις της Μόσχας είχαν επιχειρήσει και στο παρελθόν.

Οι προηγούμενες αεροπορικές επιδρομές έχουν αφήσει την Ουκρανία να βασίζεται κυρίως στην πυρηνική της υποδομή που παραμένει απροστάτευτη από πυραυλικές επιθέσεις. Ηδη, οι ειδικοί προβλέπουν ότι για μεγάλο μέρος του 24ώρου, δεν θα υπάρχει ρεύμα στη χώρα.

Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίου «πρέπει να αυξήσουμε την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της αντιαεροπορικής άμυνας», τόνισε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ από τη στρατιωτική βάση Adazi της Λετονίας.

Αναφορικά με τη συζήτηση για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί πως θα φέρει «μέσα σε ένα 24ωρο», ο Ρούτε τόνισε: «Μόνο η κυβέρνηση της Ουκρανίας μπορεί να αποφασίσει αν θα αρχίσει συνομιλίες με τη Ρωσία και πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Ομως αυτό πρέπει να το κάνει από θέση ισχύος».

«Για αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι αναγκαίο να συνεχίσουμε να παραδίδουμε στην Ουκρανία αμυντική βοήθεια, ώστε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να είναι από θέση ισχύος, όταν θα λάβουν μια τέτοια απόφαση» προσέθεσε ο Ρούτε.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ σχολίασε επίσης τις προοπτικές ένταξης της Ουκρανίας στη συμμαχία. «Πρόκειται για μια μη αναστρέψιμη πορεία προς την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Χτίζουμε μια “γέφυρα” με τη διάθεση 40 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τη δημιουργία μιας διοίκησης στο Βισμπάντεν, με όλες τις συμφωνίες που έχουν συνάψει οι Σύμμαχοι με την Ουκρανία σε διμερές επίπεδο. Ολα αυτά είναι μια συμβολή στο μέλλον της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ» τόνισε.

Νωρίτερα ο Ρούτε και ο Ρινκιέβιτς παρακολούθησαν μια άσκηση της πολυεθνικής ταξιαρχίας του ΝΑΤΟ που σταθμεύει στη Λετονία, η οποία εκπαιδεύεται για πρώτη φορά μαζί σε πλήρη δύναμη. Περίπου 3.500 στρατιώτες από 13 χώρες του ΝΑΤΟ έλαβαν μέρος στην άσκηση Resolute Warrior.

Very good to meet @SecGenNATO in Latvia and to visit NATO Multinational brigade exercise Resolute Warrior. We discussed need to further develop defense and deterrence of the Eastern flank, support for Ukraine and

the need to increase of defense spending of all allies pic.twitter.com/xSViWas1Qb

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 14, 2024