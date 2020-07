Σύνοδος Κορυφής: Ξεκάθαρες αποφάσεις για αυστηρές κυρώσεις στην Τουρκία ζήτησε ο Μητσοτάκης

Ξεκάθαρες επιλογές για αυστηρές κυρώσεις έναντι της Τουρκίας, ζήτησε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας εξαρχής στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας.

Σύμφωνα με ενημέρωση κυβερνητικού αξιωματούχου, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε στη σχετική αναφορά του ότι δεν γίνεται η Τουρκία να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών-μελών της ΕΕ (της Ελλάδας και της Κύπρου) και να μην υπάρχει ισχυρή αντίδραση.

Επιπλέον, έθιξε το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, επισημαίνοντας ότι η απόφαση του καθεστώτος Ερντογάν είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει τις διεθνείς συμφωνίες, τον αλληλοσεβασμό και τον διαθρησκειακό διάλογο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε τέλος να συζητηθεί αναλυτικά η σχέση ΕΕ-Τουρκίας στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το ζήτημα της προβληματικής συμπεριφοράς της Τουρκίας έθεσε μαζί με τον έλληνα Πρωθυπουργό και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστάσιάδης (αμφότεροι στη φωτογραφία πάνω), όπως ενημέρωσε μέσω tweet ο Μπάρεντ Λέιτς, εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

During #EUCO there was a brief message on the relationship with Turkey by @kmitsotakis and @AnastasiadesCY

Now @eucopresident started discussion on #MFF and the Recovery Fund pic.twitter.com/tK45dm2Ey0

— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 17, 2020