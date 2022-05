Συναυλία με μήνυμα: Από τη Δήλο, στο Διάστημα και τη Γη, με αγάπη

Σε ατμόσφαιρα μαγικής αρμονίας και μυσταγωγίας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Μαΐου στη Δήλο η συναυλία «ALPHA MISSION – ΔELOS και [Οι αβέβαιες] τέσσερις εποχές».

To διάσημο έργο του Antonio Vivaldi, τέσσερις αιώνες μετά την πρώτη του ανάσα, πήρε νέα πνοή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συντονισμένης δράσης από όλους μας για τη ζωή και τον πλανήτη μας. Τα νεαρά ταλαντούχα μέλη της Ορχήστρας Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [European Union Youth Orchestra-EUYO] έδωσαν το μουσικό τους πρόσταγμα, καλώντας τους πολίτες του κόσμου να οραματιστούν το μέλλον που αξίζει στις επόμενες γενιές. Ο Σωκράτης Σινόπουλος συνέδεσε με τον καλύτερο τρόπο το παρελθόν με το παρόν, ενώ η Νταϊάνα Τιστσένκο προσέφερε σε όλους, με το παίξιμό της, στιγμές βαθιάς συγκίνησης, κάνοντας την ορχήστρα να πάλλεται μαζί της.

Οι μελωδίες των Τεσσάρων Eποχών του Antonio Vivaldi, της σύνθεσης Floating Autumn της Carmen Fizzarotti από τις «[Αβέβαιες] τέσσερις εποχές» και το έργο17 Strokes of the Bell του Marshall Marcus, ερμηνευμένα από την EUYO, με φόντο το υπέροχο τοπίο του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου στη δύση, ταξίδεψαν σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, με χιλιάδες θεατές να παρακολουθούν τη συναυλία σε απευθείας μετάδοση από το ARTE και την ΕΡΤ2.

Παράλληλα, άνθρωποι κάθε ηλικίας συνέρρευσαν σε μεγάλες πλατείες και δημόσιους χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την απολαύσουν από οθόνες που είχαν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία.

Στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στην εκκλησία της Εκατονταπυλιανής στην Πάρο, στη Γρόττα της Νάξου, στο Θέατρο Απόλλων της Σύρου, στο Δημαρχείο της Μυκόνου αλλά και στο Campo San Lorenzo στη Βενετία και στην Orangerie de la Fondation Hardt στη Γενεύη, κάτοικοι και επισκέπτες μπροστά σε γιγαντοοθόνες, ενωμένοι με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από όλη την Ευρώπη, σε απόλυτο συγχρονισμό, έστρεψαν το βλέμμα τους, στη Δήλο, έστρεψαν το βλέμμα τους στο μέλλον.

Για πρώτη φορά, η Δήλος υποδέχτηκε μια ορχήστρα κλασικής μουσικής σε μια συναυλία διεθνούς εμβέλειας και μεγάλης συμβολικής αξίας. Τo εμβληματικό νησί- κοσμοπολίτικο κέντρο της Μεσογείου κατά την αρχαιότητα, και σήμερα πια ανοιχτό μουσείο – ξαναζωντάνεψε μέσα από την επίσημη έναρξη της διεθνούς πρωτοβουλίας «ALPHA MISSION – ΔELOS» που άρχισε παράλληλα με το «ARTEMIS MISSION» της ΝASA.

Πρόκειται για μία διεθνή διατομεακή πρωτοβουλία, με βάση την Ελλάδα, που συνδυάζει τη μυθολογία με την τέχνη, την τεχνολογία και το διάστημα και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για την κλιματική κρίση και την επείγουσα ανάγκη για δράση σε παγκόσμιο επίπεδο.

