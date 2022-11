Συνάντηση Ερντογάν – Μπάιντεν στο Μπαλί μετά την άρνηση… συλλυπητηρίων

Μία μόλις ημέρα μετά το κρεσέντο αντιαμερικανισμού από τον υπουργό Εσωτερικών του Ερντογάν, Σουλεϊμάν Σοϊλού και το «δεν δεχόμαστε τα συλλυπητήρια των Αμερικανών» (για τα θύματα της βομβιστικής επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη), ο τούρκος πρόεδρος είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του, Τζο Μπάιντεν στο περιθώριο της Συνόδου των G20 στο Μπαλί της Ινδονησίας.

Το τουρκικό πρακτορείο Αnadolu μετέδωσε τα πρώτα πλάνα από τη συνάντηση Ερντογάν – Μπάιντεν. Παρόντες, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο υπουργός Οικονομικών, Νουρεντίν Νεμπάτι, και ο υπουργός Αμυνας, Χουλουσί Ακάρ.

(VIDEO) Turkish President Erdogan meets his US counterpart Biden on sidelines of G-20 summit in Indonesia pic.twitter.com/eY0xZKW2z9

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 15, 2022