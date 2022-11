Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Νετανιάχου

Με ανάρτησή του στο Twitter, το μεσημέρι της Παρασκευής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον νικητή των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος επιστρέφει δριμύτερος μόλις 18 μήνες μετά την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

Λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, το Λικούντ του Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του από τον χώρο της ακροδεξιάς εμφανίζονται να εξασφαλίζουν 62 έδρες στην Κνεσέτ, μία περισσότερη από όσες χρειάζονται για να έχουν την πλειοψηφία.

«Μόλις μίλησα με τον κ. Νετανιάχου για να τον συγχαρώ για την εκλογική του νίκη. Προσβλέπουμε στη συνέχιση των πολύ ισχυρών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας», έγραψε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερα φιλική σχέση με τον Νετανιάχου, αναβαθμίζοντας τους οικονομικούς, διπλωματικούς και γεωπολιτικούς δεσμούς Ελλάδας – Ισραήλ.

Just spoke with @netanyahu to congratulate him on his election victory. Looking forward to continuing the very strong relations between our two countries. 🇮🇱 🇬🇷

