Στο στόχαστρο των ΗΠΑ ο Γκρούεφσκι και άλλα πολιτικά πρόσωπα στα Δυτικά Βαλκάνια

Κυρώσεις σε επτά πολιτικά πρόσωπα στα Δυτικά Βαλκάνια επέβαλαν οι ΗΠΑ, με την κατηγορία ότι αποτελούν «απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα».

Πρόκειται για πρώην πρωθυπουργούς, αξιωματούχους και ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης, σε Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο και Βοσνία-Ερζεγοβίνη, συμπεριλαμβανομένων του πρώην πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας (τότε FYROM), Νίκολα Γκρούεφσκι και του τελευταίου προέδρου της βραχύβιας ένωσης Σερβίας και Μαυροβουνίου, Σβετοζάρ Μαρόβιτς.

Οπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Νεντ Πράις, «οι ενέργειές τους υπονόμευσαν το κράτος δικαίου, τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις δημόσιες διαδικασίες στις δύο χώρες και μείωσαν την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στις κυβερνήσεις τους».

Ως πρωθυπουργός, ο Γκρούεφσκι ενεπλάκη σε πρακτικές διαφθοράς που αφορούσαν τη χρήση της πολιτικής του επιρροής και εξουσίας για προσωπικό όφελος, σύμφωνα με τις ΗΠΑ.

Ο Νίκολα Γκρούεφσκι διέφυγε τον Νοέμβριο του 2018 στη Βουδαπέστη, όπου ζήτησε –και έλαβε– πολιτικό άσυλο από τις αρχές της Ουγγαρίας, προκειμένου να αποφύγει την έκτιση ποινής φυλάκισης δύο ετών που του επέβαλε δικαστήριο των Σκοπίων για υπόθεση διαφθοράς.

Στη λίστα με τα ανεπιθύμητα πρόσωπα βρίσκεται και ο ξάδελφος του Γκρούεφσκι και πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Αντικατασκοπείας (UBK), Σάσο Μιγιάλκοφ, και μία λειτουργός της Γενικής Εισαγγελίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Γκορντάνα Τάντιτς.

«Υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες ότι ο Γκρούεφσκι έκανε κατάχρηση της θέσης του για να ζητήσει και να πάρει δωροδοκίες, με αντάλλαγμα κρατικές συμβάσεις, υπεξαίρεσε κρατικά κεφάλαια και παρενέβη στην εκλογική διαδικασία προς όφελος του ίδιου και του κόμματός του», ανέφερε ο Πράις.

Ο Μαρόβιτς διετέλεσε επίσης πρώην αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος των Σοσιαλιστών του Μαυροβουνίου μέχρι το 2015, όταν και συνελήφθη από τις αρχές της χώρας για ύποπτη συμμετοχή σε υποθέσεις διαφθοράς, που αφορούσαν κατασκευαστικά έργα.

Ο ίδιος υπέγραψε δύο δηλώσεις το 2016, αποδεχόμενος όλες τις κατηγορίες διαφθοράς σε βάρος του, σύμφωνα με το υπουργείο, αλλά έφυγε για τη Σερβία προτού εκτίσει την ποινή του.

Το υπουργείο Οικονομικών επέβαλε επίσης κυρώσεις στον Ακίγ Ρακίπι, πρώην βουλευτή από την Αλβανία, τον ιδιοκτήτη αλβανικών μέσων ενημέρωσης Ιλί Ντρόκι, τον Ασίμ Σαραϊλίτς, μέλος του κοινοβουλίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και άλλους από τις ίδιες χώρες καθώς και από τη Βόρεια Μακεδονία.

«Οι άνθρωποι που τίθενται σήμερα στο στόχαστρο αποτελούν σοβαρή απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα, τη θεσμική εμπιστοσύνη και τις φιλοδοξίες όσων επιδιώκουν δημοκρατική και συνετή διακυβέρνηση στα Δυτικά Βαλκάνια», ανέφερε στη δήλωση ο Μπράιαν Νέλσον, υφυπουργός Οικονομικών για ζητήματα Τρομοκρατίας και Οικονομικών Πληροφοριών.

Η απόφαση παγώνει τα περιουσιακά στοιχεία των εν λόγω ατόμων στις ΗΠΑ και απαγορεύει στους Αμερικανούς να συναλλάσσονται μαζί τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έγραψε σχετικά στο Twitter: «Σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το υπουργείο Οικονομικών ανέλαβαν δράση για να επιβάλουν κυρώσεις στους παράγοντες των Δυτικών Βαλκανίων για αποσταθεροποιητικές και διεφθαρμένες δραστηριότητες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταίροι όπως το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούν υπεύθυνους αυτούς που απειλούν τη σταθερότητα, την πρόοδο και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της περιοχής».

Today the @StateDept and @USTreasury took action to designate actors in the Western Balkans for destabilizing and corrupt activities. The U.S. and partners like the UK are holding accountable those who threaten the region's stability, progress, and European integration.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 11, 2022